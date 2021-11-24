Одиннадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались одиннадцать человек. Это самый низкий показатель суточной смертности от заболевания за последние двенадцать дней.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области скончались четверо мужчин в возрасте от 56 до 76 лет, а также семь женщин в возрасте от 50 до 88 лет. Всего от коронавируса в регионе умерли 3 705 человек.

Количество погибших от заболевания за минувшие сутки является минимальным за последние двенадцать дней. Максимальное суточное число смертей за указанный период было зафиксировано 15 и 20 ноября, когда от COVID-19 за день скончались по шестнадцать человек.

За сутки заболевание выявили у 394 жителей Новосибирской области, выздоровели 98 пациентов. В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 4 140 человек, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации лечатся 360 человек. Аппарат ИВЛ требуется 54 пациентам.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались четыре пациента. В регионе 3 961 пациент с диагнозом COVID-19 получает медицинскую помощь, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 074 человека.

В Алтайском крае за сутки заболевание подтвердилось у 530 человек, скончались 30 пациентов. В инфекционных госпиталях региона лечатся 3 520 человек. Тяжело переносит заболевание 781 пациент, из них 292 требуется искусственная вентиляция легких.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась впервые за последние два месяца, однако запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области сохраняется. Так, в Новосибирске отменили новогодние массовые праздничные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом.