Увеличить финансирование исполнения наказов избирателей, а также более строго контролировать реализацию в мегаполисе крупных инфраструктурных проектов предложили депутаты Новосибирского горсовета.

На комиссии по наказам избирателей 22 ноября депутаты Совета депутатов Новосибирска предложили включить в реестр наказов несколько важных требований избирателей и увеличить целевое финансирование администраций районов для исполнения пожеланий жителей.

Напомним, на сегодня в городе уже сформирован реестр обеспеченных финансированием наказов избирателей для исполнения в 2022 году. По итогам поправок, поступивших от депутатов, реестр будет скорректирован ко второму чтению бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В первую очередь речь идет о включении наказов, которые не требуют больших финансовых затрат, но, по мнению парламентариев, имеют большую значимость для жителей.

«Этих наказов тысячи. Они не очень финансово емкие, исполняются за 30–50 тысяч рублей. Бывает, и в 10 тысяч укладываются. Например, наказ сделать ступени, поручни у лестницы. Но несмотря на невысокую стоимость, такие наказы решают многие проблемы жителей. Нужно увеличивать объемы этой работы за счет резервного фонда муниципалитета. То есть депутаты нашли наиболее оптимальный способ использовать эти средства», — рассказал председатель комиссии по наказам избирателей Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров.

Дополнительно выделенные средства, уточняет председатель профильной комиссии, пойдут на финансирование исполнения наказов жителей администрациями районов города и будут равномерно распределены между всеми депутатами горсовета. Народные избранники, в соответствии с интересами жителей, определят первостепенность исполнения того или иного наказа.

По мнению городских депутатов, следует постепенно увеличивать дополнительный бюджет исполнения наказов до 80 млн рублей в 2022 году, 90 млн рублей в 2023 году и 100 млн рублей в 2024 году.

Первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев счел такое предложение депутатов вполне выполнимым для бюджета города.

«Сразу увеличить финансирование исполнения наказов до 100 млн рублей, конечно, было бы невозможно. Но такое компромиссное предложение имеет основания, мы отработаем предложение депутатов», — заявил чиновник.

Стоит отметить, что на сегодня реестр наказов-2022 содержит 1146 текущих наказов и один, связанный с капитальным строительством. Половину от всего числа наказов будут исполнять администрации районов, бюджет которых на эти цели в 2022 году составляет более 104 млн рублей. Из них 40 млн рублей — это собственные средства районов, остальное (почти 65 млн рублей) — дополнительные бюджетные ассигнования.

Значительная часть наказов избирателей традиционно была передана для исполнения в департамент энергетики и ЖКХ и департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

На предложение депутатов горсовета дополнить реестр наказов по дорожно-транспортной отрасли в департаменте указали на ограниченное финансирование, которое не позволяет выполнить все пожелания горожан (на исполнение 175 наказов здесь направят 73 млн рублей, из них 50 млн — на ремонт дорог частного сектора).

В частности, депутат горсовета Андрей Аникин сообщил о необходимости продолжить строительство ул. Забалуева в быстро развивающейся части Ленинского района Новосибирска. В межсезонье местные жители вынуждены передвигаться здесь по грязи. Некоторые даже нашли оригинальный выход из ситуации — надевать поверх обуви полиэтиленовые бахилы.

Заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Олеся Богомазова сообщила, что пока в бюджете города не заложено средств не только на строительство дороги, но даже на разработку проектно-сметной документации. Депутаты горсовета приняли решение рекомендовать мэрии внести затраты на разработку проекта будущей дороги в бюджет на 2022 год.

В свою очередь, депутат Леонид Рыбин передал департаменту просьбы жителей Калининского района об установке знаков ограничения скорости для автомобилей на нескольких участках вблизи жилья. По словам Олеси Богомазовой, этот вопрос требует согласования с ГИБДД, а также дополнительных затрат в виде обязательной установки видеокамер. Парламентарии приняли решение рекомендовать включить наказ избирателей в план бюджета на 2022 год.

Другим крупным наказом, который комиссия одобрила для реализации в следующем году по просьбе депутата Антона Бурмистрова, стало завершение ремонта ДК «Приморский» в районе ОбьГЭС.

Среди вопросов, не терпящих отлагательства, председатель комиссии Александр Бурмистров назвал ремонт ливневой канализации в Ленинском районе Новосибирска. Депутат заметил, что наибольшее неудобство от ситуации сегодня испытывают жители ул. Котовского, которую регулярно подтапливает водой.

«Коллектор от ул. Геодезической до ул. Пархоменко разбит на четыре части. Одну из них — от ул. Станиславского до ул. Пархоменко — можно отремонтировать с минимальными вложениями, поскольку там есть готовая труба коллектора. Осталось лишь установить принимающие воду колодцы. Поэтому рекомендую включить ремонт этого участка в реестр наказов для исполнения в 2022 году», — отметил депутат.

Особую озабоченность участников комиссии вызвала ситуация с новым коллектором в зоне строительства 4-го моста через реку Обь. Как рассказал Александр Бурмистров, трубопровод коллектора на пл. Труда был выполнен подрядчиком с нарушением, что грозит в будущем серьезными проблемами с его функционированием.

«Это самый крупный и затратный для бюджета наказ избирателей. При этом подрядчик предлагает нам техническое решение, которое оставляет коллектор деформированным, с уменьшенной площадью сечения, с измененными гидротехническими характеристиками. Такое решение, предложенное концессионером, не устраивает проектную организацию, о чем она официально сообщает, — заявил депутат. — Таким образом, концессионер строительства моста не выполнил обязательства, взятые перед областью. И, с моей точки зрения, город не должен принимать на баланс деформированный коллектор».

Александр Бурмистров подчеркнул, что депутаты будут добиваться, чтобы надзорные и контролирующие органы оценили обстоятельства строительства 4-го моста и приняли меры в отношении подрядчика, который нарушил техусловия строительства коллектора в рамках заключенного концессионного соглашения.