Новый детский омбудсмен начала посещение регионов России с Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочую встречу с новым уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой. Они обсудили самые актуальные вопросы детской и молодёжной политики страны.

Как подчеркнула Мария Львова-Белова на встрече с Андреем Травниковым, Новосибирская область стала первым регионом, который посетила омбудсмен с рабочим визитом с момента своего назначения.

«Для меня это очень ценно в моей новой должности, — приводит слова детского омбудсмена пресс-служба правительства Новосибирской области 24 ноября. — Вы задаёте высокую планку по всем направлениям – это работа по сопровождению детей-сирот, детей с инвалидностью, многодетных семей. Здесь очень много новых, интересных подходов, трендов, проектов, в том числе некоммерческих, которых пока нет в России. Новосибирская область – это место, где можно отрабатывать все лучшие пилотные проекты в стране. Во время визита мне очень важно познакомиться с вашими практиками. Благодарю руководство региона за ввод в строй перинатального центра. Очень важно, что вы обещали ввести его досрочно и сделали это, уже отмечается снижение процента детской смертности. Это дорогого стоит, и многие губернаторы должны равняться на вас».

Мария Львова-Белова выразила надежду, что федеральный центр в ближайшее время продолжит сотрудничать с Новосибирской областью по предоставлению жилья молодым людям с инвалидностью и сопровождаемым после детских интернатов, а также по повышению уровня поддержки приёмных семей.

«Будем привлекать специалистов федерального уровня для того, чтобы дети не возвращались назад в детские дома, чтобы приёмным семьям было проще жить и растить детей», – отметила Мария Львова-Белова.

Андрей Травников поблагодарил уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка за высокую оценку. При этом он подчеркнул, что особенно будет рад советам и замечаниям со стороны федерального центра о состоянии сферы работы с детьми и молодёжной политики.

«Мы обязательно поделимся нашими практиками, наработками. Среди особых вопросов, которые находятся у правительства Новосибирской области под постоянным контролем – положение семей с приёмными детьми, поддержка детей с отклонениями здоровья, находящихся в стационарах, вопросы усыновления, обеспечение питания в школах, организация летнего отдыха детей, подростковая занятость во время каникул, вопрос предоставления жилья категории граждан, приравненных к детям-сиротам, молодёжная политика (мы находимся в поиске, как вовлечь современную разностороннюю молодёжь в общественную деятельность) и много других задач», – подчеркнул губернатор.

Также по окончании рабочей встречи уполномоченный при президенте России по правам ребёнка поздравила новосибирских многодетных матерей, которым в преддверии Дня матери было присвоено звание «За материнскую доблесть».

Ранее сообщалось, что в 2021 году выплаты на приобретение жилья по госпрограмме получили 65 молодых семей Новосибирской области.