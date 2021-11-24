В линейке квартир компании «Расцветай» особого внимания заслуживают предложения на последних, клубных этажах с высотой потолка более трех метров.

В клубном Доме ALMOND, «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Гоголя» есть квартиры, соответствующие таким параметрам. С их верхних этажей открывается шикарный урбанистический пейзаж столицы Сибири с возможностью любоваться восходами, закатами, а ночью — огнями большого города.

В Доме ALMOND бизнес-класса на 8-м этаже представлено жилье с высотой потолков 3,6 метра. Есть варианты квартир с террасами, главное достоинство которых — дополнительное пространство на свежем воздухе. Здесь можно организовать локацию для отдыха и спорта, рабочее место или зимний сад.

В «Расцветай на Ядринцевской» класса бизнес-лайт на 25-м клубном этаже расположены квартиры свободной планировки площадью от 69 кв. м до 105 кв. м с потолками 3,4 метра.

Преимущества высоких потолков очевидны. Они дают ощущение простора и легкости. В квартирах свободно циркулирует воздух, такие помещения кажутся комфортными и просторными.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» комфорт-класса есть эксклюзивный для Новосибирска формат — квартиры с потолками 5,6 метра. В наличии — 91 и 114 кв. м.

Эргономика такого пространства позволяет зонировать его «по вертикали»: разводить места для работы и отдыха. Потолок 5,6 метра дает возможность обустроить в квартире второй этаж, где может расположиться спальня, детская или уединенный рабочий кабинет. Организация второго этажа увеличивает площадь такого жилья минимум на 30 процентов.

Квартиры можно приобрести с использованием ипотечных программ банков-партнеров* застройщика. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.

* Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, АО «Альфа-Банк» и др.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

Тел. +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщик:

ООО СЗ «Расцветай на Гоголя»,

ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»,

ООО СЗ «Сакура».

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