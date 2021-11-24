Банк России приглашает бизнес Новосибирска принять участие в конференции поставщиков

Банк России впервые проведет конференцию поставщиков в онлайн-режиме 25 и 26 ноября. Участники мероприятия узнают, как организован процесс закупок в Банке России, как стать поставщиком регулятора, какие требования предъявляются к контрагентам.

Всего в Новосибирской области около 130 представителей бизнеса уже обладают статусом аккредитованного поставщика Банка России и участвуют в закупках регулятора. У других малых и средних предприятий региона появится возможность бесплатно в онлайн-формате узнать, как стать поставщиком регулятора.

«Эффективность работы всех подразделений Банка России зависит от своевременного обновления его инфраструктуры самым современным оборудованием, программным обеспечением и услугами по сохранению всех процессов в боевом режиме, – рассказал заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский. – Поэтому мы уделяем большое внимание развитию системы закупок. Активно переходим в цифру, совершенствуем механизмы закупочных процедур и, конечно, стараемся привлекать к сотрудничеству широкий круг надежных и профессиональных поставщиков».

Во время конференции пройдут тематические круглые столы по конкретным направлениям закупок:

«Научно-исследовательские работы, консалтинговые услуги»

«Комплексное техническое обслуживание зданий и инженерные системы жизнеобеспечения»

«Ивенты и маркетинговые услуги»

«Техническая поддержка ИТ-оборудования»

«Техническая поддержка программных продуктов»

«Здания и сооружения. Ремонтные работы и строительство».

Регистрация проводится до 24 ноября по ссылке.