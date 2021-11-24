Жителей трех регионов Сибири предупредили о резком похолодании

Синоптики сообщили о резком похолодании в трех регионах Сибири. Температура воздуха опустится на 9-12 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Резкое похолодание спрогнозировали синоптики в регионах Западной Сибири. Так, температура воздуха в Новосибирской, Томской и Омской областях 26 ноября упадет на 9-12 градусов.

«Очень изменчивая погода ожидает ряд регионов. Прежде всего я бы выделил юг Западной Сибири: Томская, Новосибирская, Омская области. Пока что там температура близка к климатической норме — ночные температуры составляют минус 5-10 градусов, дневные — минус два-семь градусов. Но уже 26 ноября там будет морозная погода — ночные температуры [составят] минус 16-21 градус, дневные — минус 11-16 градусов. Будет очень резкое похолодание на 9-12 градусов», — уточнил Роман Вильфанд.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь 25 ноября в Новосибирской области температура воздуха составит -6…-11 градусов, местами до -18 градусов, в отдельных районах региона ожидается небольшой, по югу местами умеренный снег. Днем воздух прогреется до -4…-9, местами до -14 градусов, по югу–востоку столбик термометра поднимется до +1 градуса. Синоптики прогнозируют в отдельных районах небольшой мокрый снег, по востоку местами сильный снег и метели.

В ночь с четверга на пятницу в регионе температура воздуха составит -12…-17 градусов, местами похолодание до -22 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой, по юго-востоку умеренный снег и метели. Днем синоптики прогнозируют незначительное потепление до -10…-15 градусов. В ночь 27 ноября столбик термометра упадет до -13…-18, местами до -23 градусов, днем воздух прогреется до -4…-9 градусов.

В Томской области температура воздуха ночью 25 ноября составит -8…-13 градусов, местами похолодание до -17…-22 градусов, днем в регионе ожидается потепление до -2…-7, местами до -12 градусов. В ночь с 25 на 26 ноября столбик термометра упадет до -11…-16, при прояснении до -25 градусов, днем воздух прогреется до -9…14, местами до -19 градусов.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Новосибирске отменили массовые праздничные мероприятия 31 декабря, а также в ночь на 1 января.