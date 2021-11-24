Более 20 млн рублей налоговой задолженности накопил один из институтов СО РАН

Один из институтов СО РАН, как сообщает региональное управление ФНС, накопил задолженность по налогам в размере более 20 млн рублей. Специалисты Долгового центра УФНС и судебные приставы уже вручили арендаторам института постановления о том, что выплачиваемые ими средства теперь будут поступать непосредственно на счет ФССП.

Рассматриваемая процедура прописана в ст. 75 федерального закона № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». Она допускает взыскание налоговой задолженности через оплату поставленных должником товаров, услуг, ренты, лизингу и других источников доходов.

Основная сумма долга, как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе регионального УФНС, составляют страховые взносы в ФОМС и пенсионный фонд – сумма долга по этим двум позициям составляет около 18,5 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей составили долги по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль.

Название института-должника официально не разглашается, но, по данным источников «Континента Сибирь», речь может идти о Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения (КТИ НП).

«После поступление средств на счет службы судебных приставов, они будут распределяться в порядке очередности удовлетворения требований взыскателей по исполнительному производству», – прокомментировали представители ФНС.