Экс-директора новосибирского колледжа отправляют в колонию за взятку

Суд вынес приговор 35-летнему экс-директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа, обвиняемому в получении взятки за заключение госконтрактов. Он отправится в исправительную колонию на четыре года.

Бывшему руководителю учреждения вменяют получение взятки с вымогательством в крупном размере (п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Новосибирской области 24 ноября. За это преступление он приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишён права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях в течение четырёх лет.

По данным следствия, в апреле и мае 2020 года в колледже прошёл ремонт. За оплату работ обвиняемый, будучи директором учреждения, потребовал от подрядчика обустроить фундамент на своём дачном участке, а также передать ему 241 тыс. руб.

«Взятка в виде денежных средств в крупном размере была дана в качестве отката за заключение государственных контрактов. Директор подрядной организации обратился в УФСБ России по Новосибирской области», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Подрядчик заплатил тогда ещё директору колледжа 50 тыс. руб., при передаче оставшейся суммы 18 июня 2020 года взяточник был задержан.

Напомним, в августе следователи вызвали на допрос директора Новосибирского городского открытого колледжа после дискуссии о переименовании площади Свердлова в социальных сетях. Правоохранители заподозрили руководителя учебного заведения в экстремизме, однако не нашли подтверждения совершению преступных действий и не стали возбуждать уголовное дело.