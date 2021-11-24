МТС проанализировала туристический поток в Омскую область в 2021 году

МТС при помощи аналитической цифровой платформы «МТС.Регион» проанализировала туристический поток абонентов МТС в Омскую область. За 10 месяцев 2021 года количество гостей региона выросло почти на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего туристы приезжали из соседних сибирских регионов — Новосибирской области (23%), Красноярского края (13%), Алтайского края (10%), а также Кемеровской, Томской областей и Москвы. Самыми активными месяцами для туристов стали май и январь.

«С помощью обезличенных «больших данных» можно получить массу информации о посещающих наш регион туристах и проанализировать ее по тысячам параметров, Big Data МТС успешно используется во многих российских регионах – помогает развивать не только внутренний туризм, но и транспортную и социальную инфраструктуры, – рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. – МТС уже несколько лет применяет анализ больших данных Big Data в своих внутренних процессах. Например, исходя из транспортных потоков и активности абонентов, мы планируем строительство сети или открытие салонов».

Платформа «МТС. Регион» – интеллектуальный сервис, работающий на основе технологии BigData и искусственного интеллекта. Специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Сферы применения – туризм, ритейл, ЖКХ, IT, строительство, здравоохранение, образование, интернет-торговля. В частности, на ее основе региональные власти могут принимать более эффективные решения относительно того, на каких рынках следует активизировать продвижение туристического продукта, в каких районах стоит уделить особое внимание развитию инфраструктуры для туристов, какие услуги будут наиболее востребованы, как скорректировать налогообложение для участников отрасли и так далее.

По результатам исследования, чаще всего в Омскую область приезжали женщины в возрасте от 35 до 55 лет. Местами притяжения для туристов стали базы отдыха в районе Чернолучья, пляж на берегу Иртыша и санатории вблизи поселка Красноярка, среди городских локаций — парк отдыха «На Кольцевой», парк развлечений «Пиратский остров» и аквапарк «Аква-Рио».

Туризм — далеко не единственная сфера, в которой используются Big Data МТС. Например, в сентябре нынешнего года оператор вместе с властями Приморского края запустил проект по анализу спортивной активности жителей региона. Большие данные о загруженности спортивных объектов позволят понять, как регулярно приморцы разных возрастов занимаются спортом, и где не хватает необходимой для этого инфраструктуры. Также данные о численности абонентской базы МТС, ее социально-демографическом составе и миграционной активности помогают планировать строительство дорог, развитие социальной инфраструктуры и общественных пространств.