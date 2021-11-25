Расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса – за полцены

Юридические лица и ИП могут купить бизнес-пакет РКО со скидкой 50% при открытии первого рублевого счета в Банке «Левобережный».

Для участия в акции заполните заявку на открытие расчетного счета на сайте банка и получите первый месяц обслуживания за полцены. Скидка предоставляется на любой бизнес-пакет РКО, кроме «Супер 0».

В Банке «Левобережный» представлены пакеты РКО стоимостью от 570 рублей в месяц. Участвуя в акции, вы сэкономите от 285 до 3 485 рублей в зависимости от выбранного пакета. А если ваша компания зарегистрирована в Новосибирской области (кроме г. Бердска и г. Оби), то вы получите скидку 50% сразу на 6 месяцев обслуживания с момента открытия первого расчетного счета.

В каждый бизнес-пакет РКО включено открытие и ведение счета, ежемесячное использование интернет-банка, заверение карточки с образцами подписей, выпуск корпоративной карты для юридических лиц/бизнес-карты для ИП для внесения и снятия наличных в банкоматах и оплаты товаров и услуг. В рамках пакета устанавливаются льготные тарифы на платежи, внесение и снятие денежных средств и перечисления физическим лицам. Ознакомиться со всеми бизнес-пакетами можно на сайте банка.

Банк «Левобережный» открывает расчетные счета в течение 2 рабочих часов после предоставления всех документов. При этом реквизиты счета вы получите сразу после подачи заявки, что позволит вам принимать платежи и заключать договоры еще до открытия счета.

Также вы можете воспользоваться сервисом выездного подписания документов. Если вам некогда ехать в офис банка, попросите менеджера приехать в удобное для вас время на вашу территорию, чтобы подписать бумаги на открытие счета.

Получить консультацию по РКО можно по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный». Успейте подать онлайн-заявку на открытие счета на сайте банка до 31 декабря 2021 года*.

* Предложение действует с 02.08.2021 по 31.12.2021.

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