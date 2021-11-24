Выплаты на жильё по госпрограмме получили 65 молодых семей Новосибирской области

В Новосибирской области в 2021 году 65 молодых семей получили господдержку на приобретение жилья. На эти цели направлено порядка 76 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщили в правительстве региона 24 ноября.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, утвержденная правительством региона программа господдержки молодых семей – один из механизмов господдержки, который успешно действует в регионе. С 2015 по 2021 годы в рамках программы государственную поддержку на улучшение жилищных условий получили 749 молодых семей.

Программа направлена на оказание помощи молодым семьям в виде предоставления единовременной денежной выплаты. Согласно её условиям, оба супруга должны быть не старше 35 лет. Кроме того, заявители должны вложить и свои средства. После получения социальной выплаты семьи-участники должны приобрести жильё в течение семи месяцев.

Программа по оказанию помощи молодым семьям региона будет продолжена и в 2022 году. Планируется, что на эти цели будет направлено 74,6 млн руб.

Напомним, в ноябре правительство Новосибирской области утвердило новую программу социальной поддержки населения.