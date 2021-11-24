Борис Титов: «В Новосибирской области власти в тяжелый период не пошли навстречу бизнесу»

На минувшей неделе уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ БОРИС ТИТОВ в ходе визита в Новосибирск встретился с бизнесменами, представителями власти и надзорных органов. О том, помогла ли власть предпринимателям региона в разгар пандемии, какое развитие может получить давний конфликт между мэрией и владельцами киосков, а также своем отношении к QR-кодам бизнес-омбудсмен рассказал в интервью «Континенту Сибирь».

– Борис Юрьевич, одна из тем, находящихся на вашем контроле – административное давление на бизнес. В Новосибирске вы неоднократно ее поднимали. В частности, речь шла об МЧС. Есть мнение, что пандемия, притормозившая плановые проверки, свела это давление к минимуму. Так ли это на самом деле?

– Что касается МЧС, это касалось конкретного объекта – новосибирского торгового комплекса «Восток».

В целом действительно, в 2020 году проверок было значительно меньше, чем в предыдущем году. Где-то в четыре раза. Однако в 2021 году их количество начало расти. Локдауна не было, и все правоохранительные, надзорные и контрольные органы работали в обычном режиме. Новосибирская область в этом плане в лучшую сторону пока не отличается. Здесь произошло ухудшение ситуации по Индексу административного давления на бизнес. Об этом говорят данные статистики самих контрольно-надзорных органов. Растет количество проверок, количество штрафов и предупреждений, наложенных на субъекты предпринимательской деятельности. И Новосибирская область по итогам Индекса административного давления, заняла в этом году 55 место среди других субъектов РФ, существенно ухудшив показатели прошлого года. Тогда регион занимал 29 место в рейтинге. Хуже всего обстоит дело с проверками МЧС и Росздравнадзора.

– Вы уже встречались с новосибирскими предпринимателями. С чем они обращались к вам? Какие проблемы их сегодня волнуют в первую очередь?

– Сейчас, конечно, всех в первую очередь волнует пандемия. Нужно сказать, что Новосибирске, в сравнении с другими регионами, антиковидная политика в отношении коммерсантов ведется достаточно мягко. Практически все коммерческие заведения работают в привычном режиме, без проблем, за исключением QR-кодов. Многие бизнесмены на них жалуются, поскольку это ведет к падению выручки. Другой вопрос, который волнует предпринимателей – это покупательский спрос, восстановления которого мы пока не видим. Возможно, в каких-то компаниях, ориентированных на экспорт, он и растет, но на внутреннем рынке B2C покупательский спрос еще не вышел на уровень 2019 года. Хотя инфляция растет.

Кроме того, в Новосибирске остаются актуальными проблемы нестационарных торговых объектов, уголовного преследования бизнесменов. Несколько предпринимателей сейчас находятся в зоне нашего внимания. А в остальном, проблемы бизнеса сейчас практически одинаковы для всех регионов.

– Есть ли какие-то новосибирские бизнес-конфликты, сложные ситуации, в которых вы сейчас разбираетесь, могли бы рассказать о них?

– Один из свежих случаев – взрыв на газовой заправке (речь об ООО «Сибгаз»). Сейчас мы смотрим, насколько справедливо то, что два предпринимателя сидят. Кроме того, есть вопросы к условиям их содержания. Есть информация о том, что их сажают в карцер, а следственные действия практически не ведутся.

Что касается взаимоотношений бизнеса и власти в Новосибирской области, приходится констатировать, что, в отличие от других регионов, здесь власть в тяжелый период пандемии не пошла навстречу бизнесу, не снизила налоговую нагрузку на малый бизнес по той же упрощенной системе налогообложения. Никаких скидок не было, ставки остались прежними.

– Какая поддержка бизнеса сейчас лоббируется структурой бизнес-омбудсмена, и как реагируют на это власти? Есть ли понимание ситуации, готовность к поддержке?

– Сегодня есть ряд мер, предпринятых на уровне государства, однако мы считаем, что они могли бы быть более эффективными. В числе таких федеральных мер – прямые субсидии в размере минимальной заработной платы и так называемый «ФОТ 3.0», кредит под три процента при условии сохранения фонда оплаты труда, занятости. Мы считаем, что «ФОТ 3.0» мог бы быть эффективным, если бы он был таким же, как во время первой волны коронавируса кредит «ФОТ 2.0». Там процент был ниже, но суть не в нем. Если предприниматель выполнял обязательства, сохранив трудовой коллектив, возвращать кредит уже было не нужно. И это было очень хорошим подспорьем бизнесу со стороны государства. Сейчас же, если ты сохраняешь коллектив, ты платишь кредит с процентом, а если не выполняешь обязательств, ставки совершенно другие.

Есть проблемы со средним бизнесом. Малый бизнес получает определенные льготы, крупный пользуется рядом преференций, в том числе субсидиями и кредитами, а средний бизнес ничего не получает. Причем в этом сегменте находится большое количество пострадавших от ограничительных мер предприятий. Те же рестораны полностью платят налоги. Мы сейчас работаем над тем, чтобы существующие меры поддержки были распространены, в том числе, на средний бизнес. Кроме того, хотелось бы, чтобы ограничения носили понятный и системный характер. Сейчас каждый регион их вводит на свое усмотрение, кто во что горазд. Нужно их как-то унифицировать с учетом эффективности. Поэтому мы, со своей стороны, тоже будем предлагать те меры, которые, на наш взгляд, являются правильными.

К примеру, те же QR-коды. Понятно, что без них никак. Но, если есть эти коды, тогда не должно быть никаких других ограничений. Например, если те же рестораторы соблюдают требования по вакцинации сотрудников и контролю QR-кодов, уже не нужны ограничения по времени работы, рассадке клиентов в зале и так далее.

– Каково ваше отношение к QR-кодам, и как, на ваш взгляд, это ограничение скажется на сферах бизнеса, где они регламентированы – рестораны, кинотеатры и так далее?

— С пандемией нужно бороться. Вакцинация с QR-кодами – шаг в сторону победы над ней. Хотя существует и противоположное мнение, оглашенное, в том числе, самими медиками. Я считаю, нужно прийти к какому-то решению и на нем остановиться. Вакцинацию признали эффективной во всем мире, и нужно стимулировать к ней людей. Вопрос в том, что уж если коды вводятся, их нельзя вводить только в общепите, или на курортах, вроде Шерегеша, санаториях. Это капля в море, и никак не приведет к всеобщей вакцинации. Сегодня предлагается распространить практику кодов и на общественный транспорт, и на госучреждения, возможно — магазины. Так что я считаю, что это должно носить массовый характер, или не применяться вообще.

– Одной из тем обсуждения с бизнесом в ходе ваших предыдущих визитов в Новосибирск стали отношения между владельцами нестационарных торговых объектов (НТО) и городскими властями. Удалось ли в итоге найти компромисс?

– Нам удалось задержать процесс с «умными остановками» и готовящимся сносом торговых павильонов, благодаря соглашению, подписанному с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Потом пандемия «помогла». Было эмбарго на снос, все договоры продлевались. Сегодня мы узнали о том, что тема опять становится актуальной. Так что борьба будет. Понятно, что муниципальные власти хотят очистить город от, по их мнению, некрасивых объектов. Но, на мой взгляд, это можно сделать системнее и взаимовыгоднее для всех сторон. Вводите дизайн-код, заранее всем скажите, как хорошо, а как – плохо. И предприниматели с удовольствием отремонтируют и покрасят объекты в соответствии с требованиями. Во-вторых, если какой нестационарный объект вам действительно мешает, и без сноса не обойтись, предложите компенсацию.

В Москве, например, мы в итоге договорились с властями, и вторая «ночь длинных ковшей» проходила уже с согласия предпринимателей. Многие объекты разбирали сами предприниматели, им была выплачена компенсация. 94% бизнесменов на нее согласились. Понятно, что это обойдется в немаленькую сумму для бюджета, но нельзя просто волюнтаристски прийти и сказать — «Вас здесь не стояло…». Кроме того, компенсация может быть, как в виде денег, так и в виде нового места для объекта. Только не какой-нибудь загородный мусорный полигон, а место, в котором предприниматель заинтересован.

Большая проблема, кстати, была в Ростове-на-Дону, где рынки закрывали из-за массовых нарушений. Пострадали около тысячи предпринимателей. Сейчас для них построены четыре объекта в качестве компенсации. Была проблема в Красноярске. Там власти поступали именно волюнтаристски, в массовом порядке снося павильоны перед Универсиадой. Ну а в Новосибирске сейчас грядет Молодежный чемпионат мира по хоккею. В общем, ожидаем обострения ситуации. Сегодня мы в Новосибирске предложили зафиксировать нашу позицию по этому вопросу, позицию бизнеса – на какие компромиссы мы готовы идти, заранее начать договариваться с мэрией, чтобы потом не было авральной ситуации.

– Вы уже частично об этом сказали, но все-таки, как, по вашим наблюдениям, выглядит Новосибирская область на фоне других регионов России с точки зрения соблюдения прав предпринимателей и других сфер, за которыми вы следите, как омбудсмен?

– Новосибирск всегда был центром коммерции страны, бурлящего бизнеса. К сожалению, сейчас я не могу сказать, что город как-то выделяется в этом плане на фоне остальных регионов. Безусловно, в Новосибирске есть хорошие начинания. Это, прежде всего, IT-кластер, проект «Академгородка 2.0». С точки зрения остального, в том числе, производственного бизнеса в Новосибирске что-то как-то грустно.

– Будете ли вы заниматься общественной и политической деятельностью после того, как покинете пост омбудсмена в 2022 году?

– Если честно, я пока еще не решил, чем планирую заниматься. Но я бы предпочел вернуться в бизнес, поработать, так сказать, по основной специальности. Я считаю себя, прежде всего, предпринимателем. Но, конечно, продолжу заниматься и политикой, инъекция уже сделана. Есть партия, но партия – это выборы. А политика – понятие более широкое, включающее гражданские институты. Продолжу заниматься защитой прав предпринимателей, для этого мы создали общественную организацию, которая уже накопила большой опыт взаимодействия с государственными структурами, будем эту работу продолжать. Но это планы, а как сложится судьба, пока неизвестно. Еще полгода нужно отпахать.