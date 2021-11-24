Новосибирские рестораторы попросили губернатора пересмотреть систему QR-кодов

Новосибирское объединение «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» обратилось к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой пересмотреть систему QR-кодов в заведениях общественного питания. Представители организации рассказали, что после введения ограничительной меры выручка в кафе и ресторанах региона упала до 70%.

Представители новосибирского некоммерческой организации «Объединение рестораторов «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» написали обращение на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой убрать обязанность предъявления QR-кодов в заведениях общепита, где посещаемость не превышает ста человек. Они также попросили главу региона «уравнять предприятия сферы общественного питания с предприятиями культурной сферы и спортивными залами по QR-кодам».

Обращение к губернатору за подписью директора объединения Натальи Пятых опубликовано на странице организации в Facebook. Как рассказали представители союза, с момента введения в регионе системы QR-кодов предприятия общественного питания потеряли значительную часть выручки.

«10 дней после введения системы QR-кодов в наших предприятиях показало катастрофическое снижение посещаемости заведений и падение выручки от 50% до 70%, — говорится в тексте обращения. — Мы почти без работы, а значит останемся с минимальной заработной платой. В зимний период, когда расходы резко возрастают, наши семьи и дети будут на грани выживания. Каких-либо мер поддержки нам не обещают».

Предприниматели подчеркнули, что за время пандемии из сферы общественного питания ушли многие молодые специалисты, а действие системы QR-кодов только усугубит кадровый дефицит.

«Уволенными могут быть тысячи сотрудников нашей сферы», — подсчитали рестораторы.

Некоммерческая организация «Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров» зарегистрирована в Новосибирске, работает с 2007 года. В неё входят более 500 шеф-поваров, кондитеров и пекарей, а также предприятия индустрии питания и крупных товаропроизводителей региона.

Ранее с аналогичным обращением к местным властям выступили рестораторы Омской области, где система QR-кодов была введена в начале ноября. Они заявили, что в результате ограничительной меры под угрозой закрытия оказалось 90% организаций общественного питания региона. Тогда же в сибирском подразделении Российской федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) сообщили «Континенту Сибирь», что не планируют писать обращение в адрес региональных властей. Также в преддверии введения нового ограничения (оно действует в Новосибирской области с 12 ноября) представители новосибирского гастрономического бизнеса рассказали «Континенту Сибирь» о том, как может поменяться индустрия в результате нововведений.