Локоть запретил строить магазин на спортплощадке в центре Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился не допускать перезонирования территории спортивной площадки на улице Трудовой под строительство магазина. С соответствующими поручениями он выступил на аппаратном совещании в мэрии 23 ноября.

Участок между домами №7 и №3 по улице Трудовой с хоккейной коробкой попросило перезонировать МАУ Новосибирска «Центр спортивной культуры». Территорию площадью 1823 кв. м муниципальное учреждение хочет перевести в категорию «объектов для продажи товаров, торговая площадь который составляет до 5 000 кв. м».

Как отметил на совещании мэр, его удивило, что такая инициатива поступила со стороны муниципального спортивного учреждения.

По словам заместителя главы администрации Центрального округа Новосибирска Галины Таймасовой, с просьбой о перезонировании участка муниципальное учреждение обращалось к властям неоднократно. На соответствующий запрос из главного управления архитектуры и градостроительства мэрии в администрации округа ответили: спортивная площадка создана по наказу депутата Рената Сулейманова, а в 2014-2015 годах на её благоустройство было потрачено около 400 тыс. руб.

«Мы считаем нецелесообразным предоставление этой площадки под торговый объект», — резюмировала Галина Таймасова.

Анатолий Локоть заявил, что строительство на территории сложившегося микрорайона, тем более, на спортивной площадке, недопустимо. Он поручил подчинённым отказать муниципальному учреждению в разрешении на перезонирование участка, а также разобраться в причинах настойчивости организации.

«Это безобразие надо прекратить и, если потребуется, наложить взыскание на соответствующих руководителей», — сказал мэр.

Напомним, в ноябре мэр Новосибирска объявил мораторий на установку нестационарных торговых объектов в течение месяца. Это решение было связано, в частности, с народным недовольством по поводу планов предпринимателей расположить новые киоски на МЖК.