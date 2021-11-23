В Новосибирской области подвели итоги благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда»

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2021 году на территории области проведено благоустройство 115 придомовых территорий и 71 общественного пространства. А также реализованы три масштабных проекта – победителя федерального конкурса малых городов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Представляя основные проекты благоустройства 2021 года и планы на 2022 год на пресс-конференции, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что 2021 год был значительный по количеству объектов и объемам финансирования.

«Для благоустройства было 115 придомовых территорий и более 70 общественных пространств, и впервые такое количество победителей конкурса малых городов – Купино, Карасук и Куйбышев завершили строительно-монтажные работы на своих объектах», – отметил Денис Архипов.

Помимо реализации нацпроекта, как пояснил министр, регион активно уже не первый год финансирует и другие объекты благоустройства. «По поручению Губернатора Новосибирской области проводились работы в поселке Гвардейском. Другой проект «Территория детства» – это 50 объектов в Новосибирске общей стоимостью 40 млн рублей. И, конечно, благоустройство территории у нового ледового дворца спорта – финансирование в текущем году 216,8 млн рублей. Всего на мероприятия по благоустройству по всем проектам и программам в текущем году было направлено 1,26 млрд рублей», – уточнил он.

Наиболее крупными объектами 2021 года Денис Архипов назвал благоустройство Заельцовского парка в городе Новосибирске – его завершение запланировано в 2022 году; парк «Южный» в Искитиме; создание общественного пространства – парка «Геофизик» с нуля в городе Оби.

В ходе благоустройства придомовых территорий, в том числе проводилось комплексное благоустройство дворов с установкой детских и спортивных площадок. Уникальные проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды успешно реализованы в городах Купино, Куйбышев и Карасук. Также в этом году началось благоустройство территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в городе Новосибирске, завершение этого объекта планируется в 2022 году.

Также в планах на 2022 год – благоустройство 155 придомовых территорий и 70 общественных пространств. Голосовании по выбору объектов благоустройства 2022 года в Новосибирской области успешно состоялось.

Отметим, что реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории региона находится на контроле правительства Новосибирской области.