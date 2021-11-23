На Школу креативных индустрий по нацпроекту «Культура» в Новосибирской области выделят более 50 млн рублей

Новосибирская область получит почти 300 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Культура» в 2022 году. Среди новых проектов, которые планируется реализовать в регионе – создание Школы креативных индустрий, на которую будет выделено 53 миллиона рублей.

Участие Новосибирской области в мероприятиях нацпроекта «Культура», а также в реализации других важных культурных программ и проектов губернатор Андрей Травников и заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова обсудили во время рабочей встречи, сообщает правительство региона 23 ноября.

Как напомнил губернатор, нацпроект «Культура» эффективно реализуется в Новосибирской области уже третий год под контролем регионального правительства. Региону удаётся ежегодно добиваться роста финансирования его мероприятий. Общий объём финансирования из федерального и регионального бюджетов уже составил 1 млрд 237 млн руб. при первоначальном плане 1,6 млрд руб. на шесть лет.

«Благодаря поддержке со стороны федерального министерства культуры мы имеем возможность участвовать практически во всех мероприятиях нацпроекта. Для Новосибирской области – региона с богатой культурной сферой – это очень важно. Мы реализуем мероприятия различных уровней: от крупных до менее масштабных, но очень важных для жителей области», — сказал во время встречи Андрей Травников.

Губернатор отметил, что новосибирский театр оперы и балета в последние годы серьёзно обновляется. Кроме того, ремонтные работы проходят в консерватории, в частности, в общежитии и в большом концертном зале. Также в регионе активно реконструируются детские школы искусств — это новое мероприятие нацпроекта.

«В течение этого года будет проведен капитальный ремонт в восьми ДШИ области: в четырёх муниципальных и четырёх государственных. Обновленные ДШИ примут талантливых ребят из сельских населенных пунктов», — сообщил глава региона.

Андрей Травников также напомнил о федеральной программе «Пушкинская карта», которая реализуется в регионе.

«Это мощное дополнение всем социальным проектам и программам, которые реализуются в сфере культуры», — подчеркнул губернатор.

По словам Ольги Яриловой, Новосибирская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроекта «Культура» с момента его старта три года назад.

«Новосибирская область – надежный партнёр. Для нас как федерального центра это очень важно. В регионе уже открыты десятки сельских домов культуры, открыты — и продолжат открываться — детские школы искусств после капремонта. Они оснащаются новым современным оборудованием. Открыты десятки модельных библиотек: это уже не просто пункты книговыдачи, а интеллектуальные и культурные центры. Со следующего года вводим ещё одно мероприятие — это поддержка муниципальных музеев, рассчитываем, что Новосибирская область и по этому направлению станет активным участником», — отметила замминистра культуры РФ.

Также Ольга Ярилова сообщила, что Новосибирской области уже подтверждено финансирование в 2022 году на создание Школы креативных индустрий в размере 53 млн руб. Проект будет реализован в рамках федеральной инициативы «Придумано в России», направленной на развитие в стране креативных индустрий.

Как отметила заместитель министра культуры РФ, Новосибирская область лидирует не только в реализации национального проекта, но и в реализации федеральной программы «Пушкинская карта». В рамках программы в регионе приобретено уже более 31 тыс. билетов, и это число постоянно увеличивается. Больше всего билетов куплено в Новосибирский академический театр оперы и балета.

Благодаря нацпроекту «Культура» в регионе началась реконструкция здания «Пионер» под размещение Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Сегодня это самое масштабное мероприятие нацпроекта с трехгодичным сроком реализации — с 2020 по 2022 год. На 2022 год на реконструкцию театра в федеральном бюджете запланировано более 80 млн руб.

Также в регионе активно возводятся дома культуры в сельской местности по повторно применяемым проектам на пятьдесят и сто посадочных мест. На капитальный ремонт и строительство сельских ДК в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 50 млн руб.

Кроме того, Новосибирская область является одним из лидеров по созданию модельных библиотек в Сибирском федеральном округе. С начала реализации проекта и до конца 2021 года в регионе создано 14 муниципальных модельных библиотек, из них 11 — за счёт средств федерального бюджета и три – за счёт средств областного. Ещё шесть библиотек прошли конкурсный отбор и в 2022 году станут модельными, на их модернизацию предусмотрено в федеральном бюджете 40 млн руб.

Напомним, в ноябре были названы лучшие передвижные культурные центры региона, работающие в районах Новосибирской области по нацпроекту «Культура».