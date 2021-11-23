«Ростелеком» построил в Новосибирской области 37 базовых станций по проекту УЦН 2.0

«Ростелеком» завершил запланированные на этот год работы по второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Благодаря этому мобильная голосовая связь четвертого поколения (LTE) и беспроводной интернет стали доступнее для 12,5 тысяч жителей в 37 населенных пунктах Новосибирской области.

В апреле этого года минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, который предусматривает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек.

«Стабильной и быстрой связи, развитию скоростного интернета в нашем регионе уделяется самое повышенное внимание, — подчеркнул министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — Помимо строительства вышек, идет активная работа по подключению к Сети социально значимых объектов — школ, ФАПов, пожарных частей, домов культуры, библиотек, пунктов полиции».

По данным минцифры, с 2019 года в регионе подключено 1 626 объектов. Кроме того, благодаря распределительным оптоволоконным линиям связи, до конца 2021 года доступом к интернету будет обеспечено 2,3 тысячи домохозяйств.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование для строительства.

«Мы успешно завершили запланированный объем работ и ввели в эксплуатацию все 37 базовых станций в 14 районах области. Для многих жителей региона это стало важным событием: теперь им тоже доступны современные и надежные услуги связи, открывающие доступ к цифровым ресурсам», — отметил директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов.

В 2021 году семь базовых станций было построено в Куйбышевском районе Новосибирской области, шесть — в Чановском, четыре — в Искитимском районах. По три станции заработало в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две — в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинском и Татарском районах.