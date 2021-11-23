Обновлённый Заельцовский парк в Новосибирске планируется открыть весной

Новосибирский Заельцовский парк, где с апреля проходит реконструкция, могут открыть для посетителей весной 2022 года. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов 23 ноября.

Большая часть работ по благоустройству Заельцовского парка в Новосибирске завершена, место отдыха планируется открыть для посещения уже весной 2022 года. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов на пресс-конференции во вторник.

«Я думаю, что весной, когда сойдет снег, мы увидим новою территорию и получим удовольствие от этого объекта», — сказал Денис Архипов на встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС 23 ноября, отметив, что сейчас Заельцовский парк является крупнейшим проектом, реализация которого находится на контроле министерства.

Министр также отметил, что в проекте был сделан акцент на оздоровительную составляющую – в парке появятся экотропы, велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы. Также планируется соорудить детские площадки, провести озеленение и установить объекты освещения.

Заельцовский парк закрылся на реконструкцию в апреле. Изначально планировалось, что работы будут завершены к началу июля 2022 года, но в сентябре власти заявили, парк может быть открыт раньше.

В начале августа работам по благоустройству парка помешал конфликт городских властей с местными жителями — во время реконструкции территории обострилась проблема отсутствия подъездных путей к частным домам по улицам 2-я Ельцовка и Заельцовский парк. В связи с этим инициативная группа направила в Центральный суд Новосибирска иск к мэрии с требованием пересмотреть границы Заельцовского парка, исключив из них два участка. Также в августе мэр Анатолий Локоть заявил, что границы парка, как и сроки проведения работ, изменены не будут. Суд по иску жителей ещё идёт.