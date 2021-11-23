40-летний мужчина и еще четырнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались пятнадцать человек. Среди погибших — мужчина в возрасте 40 лет.

За прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались семеро мужчин в возрасте от 40 до 71 года и восемь женщин в возрасте от 64 до 85 лет. С начала пандемии коронавируса в регионе от заболевания умерли 3 694 пациента.

За сутки заболевание выявили у 400 новосибирцев (днем ранее — 391), выздоровели 111 человек (22 ноября — 61). Всего в регионе зарегистрированы 79 958 случаев коронавируса. 56 718 пациентов выздоровели.

В инфекционные стационары с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 4 146 пациентов, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 349 человек, искусственная вентиляция легких требуется 50 пациентам.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 527 новых случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались 29 человек. В инфекционных госпиталях находятся 3 557 пациентов с диагнозом COVID-19. 801 пациент переносит заболевание в тяжелой форме, 298 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

В Кузбассе за сутки заболевание подтвердилось у 382 человек, скончались четыре пациента. Медицинскую помощь в регионе получают 3 832 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 18 784 человека.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Новосибирской области снизилась впервые за последние два месяца. В регионе планируют увеличить наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры и спорта с 50% до 70%, при этом требование о предъявлении QR-кодов сохранится.