«СДС-строй» стал единственным участником торгов на строительство обхода Кемерово

Единственным участником конкурса на проектирование и строительство Северо-Западного обхода Кемерово стала кубасская компания ООО «СДС-строй», входящая в холдинг СДС. Торги признаны несостоявшимися, а заявка – соответствующей всем необходимым условиям.

Как следует из информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта на строительство автодороги «Северо-Западный обход Кемерово» составила 54,7 млрд руб.

19 ноября ФАС России приостановила торги по жалобе АО «Стройтрансгаз» бизнесмена Геннадия Тимченко. Компания заявила, что в конкурсной документации не было техзадания к контракту, а также графика выполнения части работ. По мнению представителей компании, это нарушает права участников закупки. 22 ноября «Стройтрансгаз» отозвал жалобу на заседании комиссии антимонопольной службы.

Северо-Западный обход Кемерово запланирован как платная четырёхполосная автодорога протяжённостью 47,6 км. Она позволит освободить от транзитного автотранспорта центральные улицы города. Согласно конкурсной документации, объезд планируется построить до 30 ноября 2027 года, а спроектировать – до 31 мая 2022 года.

Строительство автодороги входит в программу социально-экономического развития региона до 2024 года, утверждённую премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в марте. Планируется, что половина работ будет профинансирована бюджетными средствами, другая часть – в рамках государственно-частного партнёрства.

ООО «СДС-Строй» — российский застройщик, входящий в топ-30 участников строительного рынка по стране. Занимается возведением как жилых домов, так и спортивных и промышленных объектов на территории Сибирского федерального округа. В строительную отрасль компании входят проектные организации и предприятия по производству стройматериалов.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин поручил начать работы по строительству обхода Кемерово до конца 2021 года. Соответствующее указание появилось в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства РФ в июле.