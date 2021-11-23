Семья из Новосибирска застряла в открытом океане без запасов воды и еды из-за COVID-19

Из-за коронавирусных ограничений семья из Новосибирска уже более 80 суток не может сойти на берег. У новосибирцев, застрявших на яхте в Тихом океане во время кругосветного путешествия, заканчиваются запасы воды и еды, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на сына российского путешественника Федора Конюхова Оскара.

Экспедиция семьи Клочковых из Новосибирска началось в 2018 году. На борту четыре человека — капитан команды Андрей Клочков, его супруга Марина и две дочери. За три года новосибирцы прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Пятый этап путешествия должен был завершиться в декабре прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса путешественником пришлось год простоять в Западной Австралии.

В сентябре новосибирцы вышли в Тихий океан из Тасмании. За более чем 80 суток автономного плавания путешественники ступали на землю лишь однажды — на атолле Суворова, который входит в состав Северной группы островов Кука. Заметки о своем путешествии новосибирцы публикуют в дневнике экспедиции. Семья находится в море уже 82 дня.

По словам Оскара Конюхова ни одна страна не хочет принимать лодку путешественников из соображений безопасности в период пандемии коронавируса. Он отметил, что новосибирцев не приняли в Новой Зеландии, на островах Кука и на острове Рождества.

Он уточнил, что ситуация осложняется тем, что на борту яхты находятся двое детей, у путешественников заканчиваются запасы пресной воды, нет свежей еды, а яхте требуется ремонт. Конюхов добавил, что новосибирцы просили береговые службы передать продукты, однако им было отказано.

Уточняется, что путешественники направляются во Французскую Полинезию в надежде, что их примут. По словам Конюхова, идти на яхте до пункта назначения предстоит около двух недель.

При этом в дневнике экспедиции 18 ноября новосибирцы писали, что через 6 дней планируют завершить путешествие: выйти на берег, отремонтировать судно и выдвинуться в сторону дома до Нового года.

Напомним, в середине июня в Республике Чад задержали группу путешественников, в число которых вошел администратор новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук. Туристы участвовали в экспедиции «Мир Наш», в рамках которой путешествовали на внедорожниках и ночевали в палатках в диких местах. В августе они вернулись в Россию.