Число отравившихся жителей Новосибирской области продуктами из кафе увеличилось до 48

К утру вторника число отравившихся жителей города Татарск в Новосибирской области, которые покупали продукты в местном кафе «Суши-Хаус», увеличилось до 48 человек, сообщили «Континенту Сибирь» в прокуратуре региона.

За ночь количество больных с симптомами отравления после употребления продуктов питания, приобретенных в кафе «Суши-Хаус», выросло на 12 человек. Всего в ведомстве сообщили о 48 случаях отравления.

«Госпитализировано всего двое, состояние средней степени тяжести, стабильное, остальные амбулаторное лечение и наблюдение. Всего 48 (больных — прим. «Континент Сибирь»), из них 29 взрослые, 19 дети», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне стало известно о том, что прокуратура региона инициировала проверку по факту сообщения об отравлении свыше 20 жителей города Татарск в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус».

Проверку также организовали сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области. По результатам проверки в ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, в период с 20 по 21 ноября не менее 30 жителей города после употребления продуктов питания из кафе обратились в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие, где им был поставлен диагноз «острая кишечная инфекция, гастроэнтерит».

«В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование продолжается», — указано в сообщении.