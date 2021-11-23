Третья очередь свинокомплекса «Сибагро» заработала в п. Колывань Новосибирской области. Как сообщили в компании, на сегодня получены все официальные документы для начала работы новых площадок. Животные, основа селекции которых — перспективная порода DanBred уже заселены в сектора. О мощности новой очереди, планах по расширению реализации свинины, а также экологической составляющей проекта рассказал директор предприятия Владимир Гавриленко.

Более 3 млрд. рублей инвестиций

«Новая свиноводческая очередь в Колывани – крупный инвестиционный проект, в который инвестировано 3,3 млрд. рублей. Ожидаемая окупаемость составит порядка 8 лет. Но, учитывая, что свинокомплекс очень эргоноёмкий, построен по последнему слову техники, мы надеемся, что он окупится быстрее», — рассказал в ходе пресс-конференции 18 ноября Владимир Гавриленко.

Мощности рассчитаны на 160 тыс. голов свиней, уточнил директор. Таким образом, вместе с двумя первыми очередями суммарная емкость составит 410-420 тыс. голов единовременного содержания. В пересчете на готовую продукцию, это примерно 95-100 тыс. тонн мяса в год. Поставщиком технологий для третьей очереди комплекса стала европейская компания, один из мировых лидеров по производству и монтажу оборудования для животноводства и птицеводства.

Порода – чистый бекон

За основу селекции взята датская порода DanBred – она считается одной из самых многоплодных, но при этом и сложных в разведении.

«Это порода с высоким генетическим потенциалом, но в то же время очень трудоемкая. Мы работаем с ней уже более 20 лет и не видим лучшей альтернативы. Одна свиноматка приносит до 18 поросят, при таком многоплодии животным нужен просто космический уход! Нужны люди, которые будут проводить сложный уход на поросятами», — раскрыл подробности ухода за животными Владимир Гавриленко.

Строительство свинокомплекса позволит создать 150 новых рабочих мест в Колывани. Большую часть сотрудников на предприятие уже набрали, однако продолжается поиск таких узких специалистов, как ветеринары и зоотехники.

Расширение рынков сбыта

На сегодня, благодаря уже имеющимся мощностям, «Сибагро» полностью закрывает спрос на свинину в Новосибирской области. Третья очередь в первую очередь позволит увеличить поставки свинины в соседние сибирские регионы – Томскую, Кемеровскую области, Красноярский край.

Продовольственная безопасность и цены на свинину

Напомним, что в этом году африканская чума свиней (АЧС – очень опасное вирусное заболевание, которое приводит к 100% гибели всего поголовья, не опасна для людей) была обнаружена в Перми, Екатеринбурге и некоторых городах Дальнего Востока. Поэтому продовольственная безопасность – еще одна актуальная тема в связи с расширением мощностей «Сибагро». На предприятии отмечают, что предпринимают все необходимые меры защиты от проникновения заболеваний на производство.

«Наши предприятия обладают 4-м, самым высоким, компартментом биозащиты. Это целый комплекс мероприятий, которые направлены на исключение возможности заноса вирусов не только с животными, но и с людьми, транспортом и пр. Поэтому так важно обеспечить свой регион качественной собственной свининой — это в том числе исключит завоз потенциально опасной продукции в регион из других мест», — говорит Владимир Гавриленко.

Он отметил, что АЧС стала одним из факторов колебания цен на мясо свинины в пострадавших регионах России.

Цены на мясо достигли пика в октябре и в текущий момент уже намечается спад. Среди других причин нестабильности цен на рынке свинины так же называют рост цен на зерно в период закономерного уменьшения запасов урожая 2020 года, а также повышение стоимости мяса птицы которая всегда коррелирует с ценой на свинину .

А что с экологией и запахами?

На третьей очереди свинокомплекса будут применяться те же технологии работы с продуктами жизнедеятельности животных, что и на других производственных очередях. То есть отходы сепарируются и помещаются на площадку твердой фракции или накопительные пруды, где они т превращаются в органические удобрения. Далее, по мере готовности, органические удобрения вносятся на поля для обогащения почвы и выращивания зерна.

«Если мы говорим про запахи, то надо знать такое понятие, как «санитарная защитная зона». Предприятие как наше, в любом случае будет иметь запах, но этот запах ощутим в своем ареале и своей защитной зоне. Если мы говорим про те запахи, которые люди улавливают на 20 км от нас – они имеют какое-то другое происхождение. Потому что на такие расстояния запах свинокомплекса физически не может передаваться. У нас есть пример площадок 2 и 3 очередей в Колывани, которые находятся в 10-12 км от поселка. Так вот – даже при таком же количестве животных, наличии открытых лагун жидкой фракции и в два раза меньшем расстоянии — в поселке нет никаких запахов», — отметил Владимир Гавриленко.

Напомним, первая очередь свинокомплекса в п. Криводановка находится на расстоянии 20 км от Новосибирска. Третья очередь, как и вторая, будет располагаться в 13 км от п. Колывань и 70 км от областного центра.

Производство замкнутого цикла

Откармливают животных на свинокомплексе «Сибагро» до 185-205 дней, для чего используется собственная кормовая база. «Сибагро» располагает самыми крупными земельными угодьями в регионе. Зерновые культуры для комбикорма выращивают на полях, общая площадь которых составляет на сегодня 75 тыс. га. В будущем площадь посевов планируется увеличить до 100 га – рассказал директор свинокомплекса.

Он заметил, что именно собственные органические удобрения – один из элементов урожайности, которая в 1,5 раза больше среднего по области. Так, в этом году урожай на полях «Сибагро» составил 38 центнера с га, когда средняя цифра по области была 23,6 центнера с га.

Отметим, что в этом году, параллельно со строительством новой очереди свинокомплекса, «Сибагро» начал ряд инфраструктурных проектов: расширение мощности комбикормового завода, строительство собственной котельной, нового элеватора.

Благодаря запуску нового цеха по производству гранулированных комбикормов, мощности завода увеличатся в 1,5 раза , до 37 тыс. тонн в месяц. Это даст возможность поставлять комбикорма для других предприятий компании в соседние регионы, в частности со следующего года завод будет обеспечивать кормами свинокомплекс в Бурятии. Для этих целей предприятие уже приобрело 62 хоппера.

Дополнительные инвестиции и налоги

Пока в «Сибагро» не планируют развивать иные направления, кроме уже существующих.

«Мы безусловно являемся одними из лидеров в свиноводстве и намерены дальше этим заниматься. Никаких других отраслей развивать в ближайшее время не будем. Увеличивать мощности в Новосибирске пока тоже не планируем. Вся основная инвестиционная деятельность в 2022 году будет направлена на модернизацию и ремонты. Для нас это острая необходимость, ведь первая очередь свинокомплекса была построена в 1975 году и имеет порядка 30% амортизации оборудования», — рассказал Владимир Гавриленко.

Он уточнил, что в этом году компания уже вложила около 300 млн рублей в реконструкцию первой очереди. В следующем году планируется направить ещё до 550 млн рублей в обновление секторов доращивания и откорма свиней.

Для Новосибирской области ввод в эксплуатацию третьей очереди свинокомплекса «Сибагро» даст не только дополнительные рабочие места, но и новые налоговые поступления. По предварительным расчетам, к концу этого года они могут достигнуть 100 млн. рублей, что существенно больше по сравнению с прошлым годом, когда налоговые отчисления предприятия составили порядка 89 млн. рублей.