Новосибирским экспортерам возместят транспортные расходы в рамках нацпроекта

Новосибирским экспортерам возместят транспортные расходы на поставку товаров. Мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

За 2020-2021 годы затраты на транспортировку продукции агропромышленного комплекса за рубеж возместили 35 новосибирских организаций на общую сумму более 350 млн рублей. По словам бизнесменов, транспортные расходы составляют порядка 30% от общей стоимости партии.

Поддержка бизнеса и стимулирование экспорта — один из приоритетов в деятельности правительства Новосибирской области. Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что возмещение затрат на транспортировку является наиболее эффективной мерой государственной поддержки экспорта, которая оказывает дополнительное конкурентное преимущество в цене отечественным товарам и стимулирует действующих экспортеров выводить свою продукцию на новые рынки или в больших объемах.

В пресс-службе правительства Новосибирской области напомнили, что ежегодно предприниматели могут получить возврат части понесенных затрат на поставку сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также продукции промышленности гражданского назначения на иностранные рынки в рамках постановлений правительства РФ от 15.09.2017 № 1104 и от 26.04.2017 № 496.

Принять участие в отборе можно не позднее 1 ноября текущего финансового года, подав заявку в Российский экспортный центр. При этом уточняется, что количество заявок не ограничено.

Кроме того, производители и поставщики промышленных товаров, в том числе организации автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного, энергетического машиностроения могут компенсировать до 80% от фактически понесенных затрат на транспортировку товаров гражданского назначения за рубеж в зависимости от происхождения и условий производства продукции. Заявки принимаются до 9 декабря 2021 года.

Уточняется, что для оперативного участия в конкурсе на предоставление субсидии в части компенсации затрат на транспортировку или получения иных мер поддержки, предоставляемых АО «Российский экспортный центр», можно оформить заявку на платформе «Мой экспорт» или обратиться в Центр поддержки экспорта Новосибирской области.