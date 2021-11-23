Заельцовский районный суд Новосибирска принял иск от Андрея Юрченко к корпорации Google LLC. Это не первый судебный процесс, инициированный им за последние месяцы.

Ранее уже сообщалось, что Андрей Юрченко решил оспорить приказ Министерства науки и высшего образования РФ о своем отстранении от должности врио директора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ). Первое заседание по этому делу назначено в Советском районном суде г. Новосибирска на 22 декабря 2021 года.

В этот же суд Юрченко обратился с исками к Сибирскому отделению РАН (прошло предварительное судебное заседание) и первичной профсоюзной организации самого ФИЦ ИВТ (оставлен без движения). Все иски, так или иначе, связаны с конфликтом, который разгорелся между новым руководителем и значительной частью коллектива центра, и в итоге привел к его отстранению от должности.

Недавно в этом перечне добавился еще два судебных разбирательства. 8 ноября 2021 года в Заельцовском районном суде Новосибирска был принят иск от Андрея Юрченко к корпорации Google LLC. По имеющейся у «Континента Сибирь» информации, истец обвиняет Google в том, что на платформе корпорации был размещен сайт с информацией о нем и его команде, которая опорочила его честь и достоинство.

22 ноября 2021 в тот же Заельцовский районный суд был подан еще один иск Юрченко к Министерству науки и высшего образования РФ, третьим лицом по которому он просит привлечь полпреда президента РФ по СФО Анатолия Серышева. Судя по формулировке, этот иск касается приказа об увольнении Юрченко, о котором мы сообщали ранее. Заседания по двум последним искам пока не назначены.