В Новосибирском метрополитене назвали число непривитых от COVID-19 сотрудников

В МУП «Новосибирский метрополитен» назвали количество непривитых от коронавируса работников. Их число составляет чуть более 1% от общего количества сотрудников, сообщает пресс-служба предприятия.

«В МУП «Новосибирский метрополитен» из 1907 работников не прошел вакцинацию 21 человек, что составляет чуть более 1% от общей численности. 201 работник имеет медицинский отвод. Никаких изменений в работе метрополитена и графике движения поездов не произойдет», — сообщает пресс-служба предприятия.

Уточняется, что почти половина работников метрополитена прошла вакцинацию на двух площадках, организованных предприятием: в электродепо «Ельцовское» и в Инженерном корпусе, где министерство здравоохранения региона организовало выездные мобильные пункты вакцинации против коронавируса.

Напомним, в соответствии с постановлением об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, с 21 ноября в Новосибирской области работодатели должны начать отстранять от работы и переводить на дистанционный режим сотрудников, которые не поставили первый компонент вакцины от коронавируса.

В их число входят, в частности, работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного питания, сотрудники общественного транспорта, такси и другие. От введенной меры освобождены люди, имеющие противопоказания к прививке.

С 10 ноября вакцинация стала обязательной еще для двух категорий населения. К ним относятся сотрудники учреждений, предоставляющих временное проживание — гостиниц, общежитий и хостелов, а также служб доставки товаров, в том числе продуктов питания. Первый компонент вакцины против COVID-19 работники этих категорий должны получить до 17 декабря.

По последним данным, первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 1 млн 104 тысячи 714 жителей Новосибирской области, завершили курс вакцинации 906 222 человека.