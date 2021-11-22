Алексей Васильев покидает пост министра науки Новосибирской области

В ходе заседания, посвященного открытию музея науки в Новосибирске 22 ноября, заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова объявила о том, что Алексей Васильев переходит работать в структуру «Росатома».

Напомним, что «Континент Сибирь» первым сообщил о планируемом уходе Алексея Васильева со своего поста еще в начале ноября 2021 года.

Как и анонсировалось ранее, Алексей Васильев переедет из Новосибирска в Саров, чтобы возглавить одно из подразделений в структуре госкорпорации «Росатом». Речь идет о Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (российском федеральном ядерном центре).

На этой неделе Алексей Васильев еще работает в качестве главы миннауки. Временно исполняющим обязанности министра после ухода Васильева станет его заместитель Евгений Павлов.

Примечательно, что если Алексей Васильев пришел на пост министра прямо из научного института (до своего назначения он был ученым секретарем Института ядерной физики СО РАН), то Евгений Павлов достаточно давно работает в органах власти. В частности, до того, как перейти на должность замминистра, он некоторое время возглавлял ГАУ НСО «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности». По данным источников «Континента Сибирь», его кандидатура встречена в академических кругах достаточно доброжелательно, поскольку он имеет опыт успешного взаимодействия с руководством Сибирского отделения РАН и научных институтов.