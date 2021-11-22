Новосибирский суд вынес приговор должнице, предложившей взятку приставу

Юлия Моисеева
 
Суд
Фото Михаила Перикова

Жительница Новосибирска получила условный срок за дачу взятки судебному приставу. Чтобы снять запрет на операции со своим автомобилем, она передала должностному лицу 20 тысяч рублей и пообещала ещё десять тысяч.

Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор жительнице города Светлане Гавриловой. Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф 40 тыс. руб. по статье «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 22 ноября, исполнительное производство в отношении Гавриловой находилось в производстве судебного пристава по Калининскому району с 25 мая 2020 года. В рамках производства был наложен запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля должницы «Хонда Фит Ария». Чтобы снять этот запрет, Гаврилова решила дать взятку должностному лицу.

«14 января текущего года в салоне автомобиля вблизи дома по улице Народная Гаврилова лично передала судебному приставу-исполнителю взятку в размере 20 тысяч рублей за совершение последней заведомо незаконных действий. Ещё десять тысяч рублей приставу злоумышленница пообещала передать после совершения незаконных действий. Однако впоследствии женщина была задержана сотрудниками полиции», — рассказали в областной прокуратуре.

Отмечается, что обвиняемая свою вину не признала и заявила о провокации со стороны должностных лиц.

Напомним, в начале ноября в Новосибирске вынесли приговор адвокату, передававшему взятки экс-главе отдела СК.

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