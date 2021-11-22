Православный храм возведут рядом с дендропарком в Новосибирске

В Новосибирске построят православный храм рядом с дендропарком и зоопарком в Заельцовском районе Новосибирска.

Мэрия выдала новосибирской епархии РПЦ разрешение на строительство православного храма святого мученика Василия Мангазейского на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска.

Документ опубликован 18 ноября на муниципальном портале. Земельный участок расположен рядом с дендропарком и зоопарком им. Р.А. Шило между заправкой и Новосибирским домом ветеранов. По данным публичной кадастровой карты, участок отведен под культовые объекты и мемориалы.

Согласно документам, общая площадь храма составит более 270 кв. метров, высота — 22 метра. Он рассчитан на одновременное пребывание 49 человек. Здание храма будет иметь два этажа — надземный и подземный.

На земельном участке также будут размещены сторожка с церковной лавкой площадью 19 кв.м. и котельная с общественным туалетом. Разрешение на строительство действует до середины июля 2022 года.

Проектную документацию объекта разработало ООО «Генинж-Консалт». Согласно эскизному проекту, все здания и сооружения храмового комплекса будут выполнены в едином стиле из деревянного бруса и бутового камня. Территорию озеленят, на ней посадят деревья и кустарники.