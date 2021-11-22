Нового председателя Новосибирского облсуда представили судейскому корпусу

Заместитель председателя Верховного суда РФ – председатель Дисциплинарной коллегии Сергей Рудаков официально представил судейскому корпусу нового председателя Новосибирского областного суда Людмилу Симанчеву, назначенную на этот пост 8 ноября на шестилетний срок.

Церемония представления нового главы новосибирского облсуда прошла 22 ноября, сообщается на официальном сайте учреждения.

Как отметил Сергей Рудаков, Людмиле Симанчевой предстоит работать в условиях реформирования судебной системы.

«Новосибирская область является одним из важных и сложных регионов России, который вносит существенный вклад в осуществление правосудия, поэтому от вашего профессионализма зависит авторитет судебной власти страны», — приводит слова Сергея Рудакова пресс-служба Новосибирского областного суда.

Ранее сообщалось, что вместе с Симанчевой на пост главы новосибирского облсуда претендовали и.о. председателя суда в Новосибирске Елена Пилипенко и судья Томского областного суда Алексей Марисов.

Людмила Симанчева родилась в 1958 году в Красноярском крае. Окончила юридический факультет Томского университета, после чего работала в органах следствия. С 1993 года занимала должность судьи в Томском облсуде, в 2011 году была назначена заместителем председателя Иркутского облсуда.