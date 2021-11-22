Жители Новосибирска назвали достойный размер пенсии

Достойная пенсия, по мнению жителей Новосибирска, должна составлять 41,9 тыс. рублей. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob по результатам опроса.

Сервис Superjob провел опрос среди жителей городов России с целью узнать, какой размер государственного пенсионного обеспечения они считают достойным для жизни. В исследовании участие приняли 31 700 респондентов из 37 городов с населением от 500 тыс. человек.

Согласно результатам, достойный размер пенсии, по мнению опрошенных новосибирцев, составляет в среднем 41,9 тыс. рублей, что за 7% больше, чем год назад. В 2020 году пенсионные ожидания жителей города равнялись сумме 39,1 тыс. рублей, в 2019 году — 38, 7 тыс. рублей.

Среди опрошенных жителей городов Сибирского федерального округа самые высокие пенсионные ожидания у проживающих в Иркутске — 42,5 тыс. рублей, а самые низкие в Новокузнецке — 39,5 тыс. рублей. В Кемерово достойный размер пенсии составляет 39,9 тыс. рублей, в Барнауле — 40,2 тыс. рублей. Жители Томска готовы жить на пенсии на 40,6 тыс. рублей, в Красноярске и Омске — на 42 тыс. руб. и 42,2 тыс. руб. соответственно.

«Представители экономически активного населения Новосибирска по достижении пенсионного возраста гораздо чаще собираются работать и подрабатывать (31%), чем жить на государственную пенсию (19%). 15% планируют расходовать личные средства. По сравнению с 2019 годом, жители Новосибирска стали чаще рассчитывать на возможность продолжения работы (+5 п.п.) и реже — на государственные выплаты (на 3 п.п.)», — сообщается в исследовании.

Уточняется, что по достижении пенсионного возраста 28% опрошенных жителей России рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату, на государственную пенсию надеются 24% респондентов. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных, еще 4% хотят жить на средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.