Более 20 жителей Новосибирской области отравились продуктами из кафе

Сотрудники прокуратуры Новосибирской области проверяют кафе японской кухни «Суши-Хаус» в Татарске после сообщения об отравлении более 20 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту сообщения об отравлении жителей города Татарск Татарского района Новосибирской области. Информация о происшествии поступила из территориального отдела Роспотребнадзора.

«Предварительно установлено, что в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская ЦРБ» обратились более 20 местных жителей с подозрением на отравление. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе «Суши-Хаус»»,— указано в сообщении.

Межрайонный прокурор Илья Черкас с привлечением специалистов Роспотребнадзора выехал на место происшествия для проверки информации. В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят в организации соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры, направленные на их устранение и привлечение лиц к установленной законом ответственности.

Напомним, в конце сентября в Норильске Красноярского края зафиксировали массовое отравление на предприятии, выполняющем работы для «Норильского никеля». После посещения заводской столовой 44 сотрудника были госпитализированы в больницу с симптомами острой кишечной инфекции лёгкой и средней степени тяжести.