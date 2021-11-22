Еще четырнадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 22 ноября в Новосибирской области от коронавирусной инфекции за сутки скончались четырнадцать человек.

За прошедшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 умерли семеро мужчин в возрасте от 62 до 83 лет, а также семь женщин в возрасте от 64 до 89 лет.

За сутки в регионе выявили 391 случай заражения COVID-19, 61 человек выздоровел. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 79 558 случаев коронавируса. 56 607 пациентов выздоровели, 3 679 скончались.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 4 145 пациентов, в отделениях реанимации находятся 363 человека. Искусственная вентиляция легких требуется 56 пациентам.

В Кузбассе за минувшие сутки выявили 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания умерли пять человек. В регионе медицинскую помощь получают 3 702 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 18 616 человек.

В Алтайском крае за сутки заболевание выявили у 532 человек, умерли 28 пациентов. В инфекционных госпиталях находятся 3 639 человек с диагнозом COVID-19. Тяжело переносят заболевание 789 человек, аппарат ИВЛ требуется 293 пациентам.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, заболеваемость COVID-19 в регионе снизилась впервые за последние два месяца. Благодаря высоким темпам вакцинации от коронавируса в Новосибирской области планируется смягчить часть ограничительных мер. Так, наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры и спорта увеличится с 50% до 70%, однако требование о предъявлении QR-кодов в регионе сохранится.