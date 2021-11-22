Арбитражный управляющий подразделением Новосибирского облпотребсоюза стал фигурантом дела о подкупе

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на коммерческий подкуп в отношении конкурсного управляющего подразделением Новосибирского облпотребсоюза, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уголовное дело возбуждено в отношении арбитражного (конкурсного) управляющего потребительским обществом (П.О.) «Райторг». Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере).

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Новосибирской области, обвиняемый, являясь арбитражным управляющим П.О. «Райторг», предпринял попытку противоправного отчуждения имущества общества в ущерб интересам кредиторов.

Уточняется, что в 2021 году к управляющему обратились предприниматели с просьбой продать им нежилые помещения, принадлежащие организации, без проведения оценки имущества и проведения торгов. Фигурант ответил согласием на предложение и потребовал от предпринимателей в общей сложности 1 млн 850 тыс. рублей. Деньги были помещены в банковскую сейф-ячейку для передачи обвиняемому после перехода прав собственности к иным лицам.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что речь идет о магазине в поселке Колывань. Для придания правомерности смены собственников помещений управляющий П.О. «Райторг» от имени предпринимателей обратился в Колыванский районный суд Новосибирской области с иском к администрации муниципального образования и обществу о признании якобы возникшего 20 лет назад права собственности на «спорное» помещение.

«Однако фигурант по делу не смог довести свои преступные действия до конца, поскольку гражданское дело по исковым заявлениям предпринимателей к администрации муниципального образования судом по существу до настоящего времени не рассмотрено», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В настоящее время управляющий организации задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых деяний. Суд избрал меру пресечения фигуранту в виде домашнего ареста.

П.О. «Райторг» было признано банкротом летом 2020 года. Конкурсный управляющим является Константин Даренский. Организация специализируется на розничной торговле пищевыми продуктами и табачными изделиями. По данным прокуратуры региона, потребительское общество «Райторг» является структурным подразделением Новосибирского облпотребсоюза.

Напомним, в конце октября суд в Новосибирске отпустил под домашний арест руководителя Новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова, которого подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, фигурант, используя свое служебное положение, вымогал деньги с логистических фирм за увеличение объемов перевозок.