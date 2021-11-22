Около двух сотен классов в Новосибирске находятся на карантине из-за COVID-19

В образовательных учреждениях города 616 учеников болеют ковидом – 198 классов находятся на карантине. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 22 ноября рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он добавил, что в детских садах COVID-19 заболели 144 ребенка, 49 групп находятся на карантине.

При этом Анатолий Локоть уточнил, что полностью закрытых и переведенных на дистанционное обучение учреждений в городе нет.

Министр образования региона Сергей Федорчук отметил, что в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области 411 заболевших коронавирусом: 268 детей и 143 работника, в дошкольных организациях 123 заболевших: 85 детей и 38 работников.

«Из-за ОРВИ на сегодня полностью приостановлена деятельность в двух дошкольных образовательных организациях, где 45 заболевших и в одной школе Убинского района. Также частично приостановлена деятельность из-за ОРВИ в 53 детских садах и 37 школах», — отметил Сергей Федорчук.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На прошлой неделе минздрав Новосибирской области сообщил о новом суточном рекорде вакцинации в регионе – по данным на 18 ноября за сутки в регионе привились более 23 тысяч человек.