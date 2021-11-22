Наполняемость зрительных залов в Новосибирской области увеличивают до 70% благодаря высоким темпам вакцинации

Власти Новосибирской области готовят постановление об увеличении наполняемости зрительных залов в учреждениях культуры и спорта с 50% до 70%. При этом требование о предъявлении QR-кодов в регионе сохранится.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить решение об увеличении наполняемости зрительных залов в учреждениях культуры и спорта с 50% до 70% на оперативном совещании в правительстве региона 22 ноября.

Как отметил Андрей Травников, ссылаясь на данные областного минздрава, ситуация с коронавирусом в Новосибирской области остаётся напряжённой, однако темпы вакцинации в регионе «хорошие» и не снижаются.

«На позапрошлой неделе от Роспотребнадзора поступили дополнительные рекомендации по условиям по увеличению заполняемости залов учреждений культуры и спорта до 70%. С учётом хорошей кампании по вакцинированию считаю возможным воспользоваться этими рекомендациями и попрошу оперативный штаб, минюст, минпромторг подготовить решение по внесению изменений в наши нормативные акты, которые позволили бы увеличить наполняемость залов с 50% до 70% в объектах культуры, физкультуры и спорта с сохранением обязательного условия контроля на входе QR-кодов и ПЦР-тестов», — сказал губернатор на оперативном совещании в понедельник.

Напомним, в Новосибирской области продолжает действовать система QR-кодов и требование обязательной вакцинации отдельных групп населения. Наполняемость зрительных залов в учреждениях культуры и спорта региона была ограничена до 50% в конце октября.