Учёный-химик новосибирского Академгородка с мировым именем умерла на 85-м году жизни

Известная за рубежом учёный-химик, работавшая в Институте катализа СО РАН, Тамара Андрушкевич умерла в Новосибирске. Ей было 84 года.

Учёный-химик с международным именем Тамара Андрушкевич умерла в Новосибирске на 85-м году жизни 19 ноября. Причина смерти не сообщается.

Тамара Андрушкевич родилась 7 марта 1937 года в Курске. В 1961 года окончила Московский институт тонкой химической технологии, начала работать в Институте катализа СО АН СССР им. Г.К. Борескова. С 1992 по 2007 год заведовала лабораторией селективного гетерогенного окисления — в этой области она стала признанным специалистом. Также возглавляла отделение Менделеевского общества и была учёным секретарём Проблемного семинара института.

В 1968 году Тамара Андрушкевич защитила кандидатскую диссертацию «Исследование каталитических свойств окислов металлов IV-го периода и некоторых кобальтовых шпинелей в отношении глубокого окисления метана», в 1994 году – докторскую диссертацию «Гетерогенно-каталитическое окисление акролеина в акриловую кислоту. Закономерности подбора катализаторов».

В 2001 году была награждена премией имени А.А. Баландина за серию работ «Гетерогенно-каталитическое окисление основных органических соединений в карбоновые кислоты: механизм, кинетика, дизайн катализаторов».

Автор более 200 научных публикаций, а также 20 российских и зарубежных патентов.

Соболезнования близким Тамары Андрушкевич выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тамары Витальевны, её коллегам, соратникам и ученикам. Это невосполнимая утрата!» — приводит слова Анатолия Локтя пресс-служба мэрии Новосибирска.

Напомним, в ноябре в Новосибирске также ушёл из жизни один из основателей новосибирской компании «РИМ», директор крупного продюсерского центра «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко.