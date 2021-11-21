Число больных коронавирусом в Новосибирской области опять выросло

По данным оперативного штаба на утро 21 ноября в Новосибирской области зарегистрированы 79 167 случаев коронавируса (+399 за сутки), в том числе у 8 076 детей. 56 546 пациентов выздоровели (+58 за сутки).

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 942 пациента, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 370 человек. На ИВЛ – 63 пациента.

От COVID-19 cкончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 41, 63, 66, 69, 70, 73 лет и женщины в возрасте 56, 66, 71, 82, 83, 88, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 665 человек.

За сутки зарегистрированы 4 103 обращения в медучреждения области с ОРВИ.

В Сибири по уровню заражения коронавирусом по-прежнему лидирует Красноярский край. Там за сутки этой инфекцией заразились 700 человек.

В Омской области 595 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки. Из них, по данным омского минздрава, на амбулаторном лечении находятся 418 человек. В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 535 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 535 пациентов, умерло от COVID-19 32 человека.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4 пациента скончались. В Томской области COVID-19 за сутки заболели еще 288 человек.