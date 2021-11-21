В Кузбассе запустили самую быструю в России канатную дорогу

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кузбассе заработала самая быстрая в России канатная дорога «Восток» протяженностью 2,2 км и детский траволатор длиной 250 м, сообщила 20 ноября пресс-служба администрации Кемеровской области.

Канатную дорогу с повышенными показателями устойчивости запустили 20 ноября. Пропускная способность шестиместного подъемника «Восток» – 2 400 человек в час. Это максимально быстрая в России кресельная канатная дорога. Её скорость составляет 6 м/с. На вершину горы Мустаг она будет доставлять туристов за шесть минут. Подъемник оборудован ветрозащитными колпаками, он сможет работать даже при скорости ветра на высоте 20 м/с. «Восток» также оснащен системой рамной стабилизации кресел, благодаря которой они не будут раскачиваться, и подогревом сидений.

«Сегодня мы запустили всепогодную канатную дорогу, которая может работать в самых серьезных сибирских условиях, а также траволатор, который позволит безопасно перевозить самых маленьких туристов. Вместе с подъемником открыли еще шесть километров трассы. Все это – очередной шаг к выполнению поставленной губернатором Сергеем Цивилевым задачи вывести Шерегеш в топ лучших горнолыжных курортов мира», – цитирует слова министра туризма и молодежной политики Кузбасса Антона Пятовского на церемонии открытия «канатки» пресс-служба администрации Кемеровской области.

Оборудование для новой канатной дороги построено компанией «Каскад» – оператора комплекса с 2019 года. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Всего до 2025 года компания обязалась вложить в инфраструктуру курорта 2,5 млрд рублей. С 2019 года горнолыжная компания «Каскад» уже построила в Шерегеше четыре подъемника с пропускной способностью 7,5 тыс. человек в час и 15 км горнолыжных трасс.

Недавно стало известно, что компания «УГМК-Застройщик» вложит в развитие многофункционального туристического района Шерегеш «Гора Зелёная» 112 млрд рублей.