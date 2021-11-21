Группа компаний «Титан» планирует к 2027 году создать в Омске производство эпоксидных смол, которое полностью закроет потребности России в этом компоненте, сообщил гендиректор компании Фархад Самедов на пресс-конференции 19 ноября.

Инвестиционная стоимость всей промышленной цепочки, включающей производство необходимых бисфенола и поликарбоната, оценивается в 60 млрд рублей. На реализацию проекта по подсчетам инвестора уйдет от пяти до шести лет. «Страна сегодня нуждается в эпоксидной смоле. Сегодня она полностью импортируется в Россию в объеме 70 тысяч тонн. ГК «Титан» поставила перед собой задачу создать на новых технологиях производство эпоксидных смол, которое полностью закроет импорт», – сказал Фархад Самедов.

Эпоксидные смолы используются для создания всех современных материалов с заданными свойствами по прочности и удельному весу.

Десять лет назад химический концерн LANXESS (ФРГ) уже рассматривал возможность разместить в Омске завод ионообменных смол. Немецкая сторона оценивала тогда объем инвестиций в строительство предприятия на уровне 15-20 миллионов евро. В качестве площадки для размещения завода рассматривалась северная индустриальная зона Омска, где уже находятся ОНПЗ, принадлежащий «Газпромнефти», и предприятия ГК «Титан».

Нефтехимический комплекс ГК «Титан» включает три предприятия — ПАО «Омский каучук», ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» и ООО «Титан-СМ», специализирующееся на производстве смазочных материалов. В группу компаний входит также агропромышленный комплекс в Омской области, состоящий из комбикормового завода, свинокомплекса и мясокомбината.