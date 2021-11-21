Вчера, 20 ноября, в Новосибирске был открыт зимний купальный сезон. Любители плавания в ледяной воде провели мероприятие у проруби на озере Блюдце в Кировском районе.

В Новосибирске сезон для моржевания традиционно наступает в ноябре. В этом году в его открытии приняли участие как опытные люди-моржи, так и новички. Предварительно на озере Блюдце была вырублена прорубь, в которой одновременно могут находиться несколько человек. Сезон зимнего плавания продлится до марта.

В этот же в день вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила в своих соцсетях видео, где она в купальнике лежит на снегу и делает руками «снежного ангела». «Это Сибирь! -20» – гласит надпись над роликом. Большинство подписчиков одобрили поступок вице-мэра: «Красавица-сибирячка!», «Одобряем! С лёгким паром! Анна Васильевна, это красиво!».

Однако были и такие комментарии, где поступок Анны Терешковой сочли довольно эпатажным: «Если такое выложил бы школьный учитель, то уже был бы уволен».