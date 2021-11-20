В Новосибирской области уменьшилось количество безработных

В Новосибирской области с начала года более чем в два раза сократилось количество безработных.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области опубликовало данные по уровню официальной безработицы в регионе на середину ноября 2021 года. Так, по данным на 19 ноября, уровень официальной безработицы составил 1,8% от численности трудоспособного населения, когда в середине августа этот показатель достиг 2,3%, в апреле – 3,4%, а в январе — 5%.

«По состоянию на 12 ноября зарегистрированы 25,5 тыс. безработных граждан. Уровень официальной безработицы составил 1,8% от численности рабочей силы. С начала года за содействием в поиске работы обратились 102,7 тыс. человек. За этот период 3 648 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением», — указано в сообщении министерства.

Уточняется, что с начала года при содействии специалистов центров занятости работу нашли 75,3 тыс. человек. Предприятия и организации Новосибирской области заявили о потребности в 56 тыс. работников, что на 42,2% больше аналогичного периода прошлого года.

В министерстве добавили, что в регионе ведется работа с сотрудниками, которые подлежат высвобождению и находятся под риском увольнения. Специалисты проводят предувольнительные консультации, ярмарки вакансий и информирование о текущей ситуации на рынке труда.

Напомним, по итогам июня—августа 2021 года Новосибирская область заняла 63-е место из 85-ти в рейтинге субъектов РФ по безработице. По данным РИА Рейтинг, уровень безработицы в регионе составил 5,9%. Во втором квартале текущего года новосибирцы в среднем тратили 6,6 месяцев на поиск новой работы.