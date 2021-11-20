Оттепель до +4 градусов придет в Новосибирскую область

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается потепление. Столбик термометра поднимется до +4 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области ночная температура воздуха в воскресенье упадет до -9…-14 градусов, в отдельных районах региона ожидается небольшой снег и метель. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 метров в секунду.

В ночь с 21 на 22 ноября в регионе температура воздуха составит 5-10 градусов мороза, местами столбик термометра опустится до -15. Днем ожидается потепление до -1…+4 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, его скорость днем составит 8-13 м/с, местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Во вторник ночная температура воздуха упадет до -2…-7 градусов, ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до -3…+2 градусов. Ветер сменит направление на западное, скоростью 7-12, местами порывами до 20 метров в секунду. Во второй половине дня местами ожидается небольшой снег, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

«По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра на грядущей неделе сохранится нестабильная погода. Оттепель будет сменяться похолоданием, метеоявления будут сопровождаться порывистым ветром, а также снегопадами. Данные погодные условия способствуют образованию снеговой нагрузки на крышах, гололеда на дорогах и тротуарах. При потеплении образуются сосульки, которые при падении могут привести к травмированию граждан и нанесению ущерба имуществу, в частности автотранспорту», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, по данным Росгидрометцентра, температура воздуха зимой на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии будет выше средних многолетних значений. При этом на остальной территории России температурный фон ожидается около нормы.