Власти ограничили фурам въезд в Кемерово из-за снегопадов

Власти Кемерова запретили въезд большегрузного транспорта в город во время снегопадов, сообщает пресс-служба администрации Кемерова. Ограничение вводится на полгода в часы пик.

С 20 ноября по 15 апреля в Кемерове вводится запрет на въезд большегрузного транспорта на периоды снегопадов. По данным пресс-службы администрации города, ограничительная мера позволит освободить городские магистрали от транзитного транспорта в период их максимальной загрузки во время неблагоприятных погодных условий.

«Ограничение движения будет действовать во время сильных снегопадов, продолжающихся более часа. Транзитное движение большегрузов массой 15 тонн и более, а также длиной, превышающей 10 метров, запретят с 6:30 до 9:00 и с 17:00 до 20:00», – указано в сообщении.

Уточняется, что о нововведениях при проезде Кемерова водителей транспортных средств предупреждают информационные щиты. На въездах в город организованы стояночные площадки.

Объехать город можно через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск – Томск), Р 398 (Новосибирск – Томск) и 1Р 400 (Томск – Мариинск).

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 20 ноября днем в Кемеровской области температура воздуха составит -8…-13 градусов, ожидается небольшой, местами умеренный снег и метели. В ночь 21 ноября столбик термометра упадет до -10…-15 градусов, местами до -20, ожидается небольшой снег. Днем в регионе температура воздуха составит -2…-7 градусов, преимущественно без осадков.

Напомним, в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области назвали наиболее пострадавшие от большегрузов автодороги. В их число вошли, в частности, дороги «70 км а/д «К-12» — Пихтовка – Пономаревка» в Колыванском районе, «66 км а/д «К-15» — Елбань» в Маслянинском районе и «Убинское – Кундран» в Убинском районе.