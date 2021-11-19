Двенадцать человек погибли от коронавируса в Новосибирской области

От осложнений коронавирусной инфекции в Новосибирской области, по данным на пятницу, 19 ноября, скончались 12 человек. В их числе – мужчина и женщина, не достигшие 50 лет.

Как сообщили в оперативном штабе, от коронавируса умерли четверо мужчин в возрасте от 47 до 74 лет и восемь женщин от 41 года до 96 лет. Всего COVID-19 унёс жизни 3 636 жителей Новосибирской области.

Число заболевших за сутки в регионе составило 400 человек. Максимальный прирост больных коронавирусом на этой неделе был зарегистрирован в Новосибирской области во вторник, 16 ноября, он составил 409 человек, минимальный – в среду, 17 ноября, когда врачи зафиксировали 395 новых пациентов с COVID-19.

Максимальный показатель суточной смертности от коронавируса в регионе на этой неделе был отмечен в понедельник, 15 ноября, он составил 16 человек.

В инфекционных стационарах региона находятся 4 197 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, среди них 60 детей. В реанимацию попали 344 человека, 61 больному требуется искусственная вентиляция лёгких.

В Кузбассе, по данным на 19 ноября, зарегистрировано 393 новых случая заражения коронавирусом (18 ноября – 387), три человека от заболевания скончались (18 ноября – четыре человека). В инфекционных отделениях и на домашней изоляции находятся 17 300 жителей региона.

В Алтайском крае 530 новых случая коронавируса (18 ноября – 527), 28 человек не смогли пережить болезнь (18 ноября – 30 человек). В инфекционных отделениях медучреждений лечатся 3 838 больных с «ковидом». У 387 подтверждена вирусная пневмония. Тяжело переносят заболевание 810 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 304.

Напомним, в начале недели глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся сложной – заболеваемость растёт уже восьмую неделю. В регионе продолжается массовая вакцинация и действует система QR-кодов.