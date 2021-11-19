Расследование дела о гибели людей при сходе лавины под Норильском завершено

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела по факту гибели трёх человек в результате схода лавины на горнолыжной турбазе в районе Норильска, произошедшей в начале 2021 года. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения фигурантам.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершило расследование уголовного дела в отношении семи сотрудников администрации Норильска, заведённого после гибели трёх человек в результате схода лавины на территории горы Отдельная в районе Талнах.

Как сообщили в ведомстве 19 ноября, по факту произошедшего обвинены бывший начальник управления ГО и ЧС и два сотрудника управления имущества администрации Норильска, а также четверо сотрудников городской единой дежурно-диспетчерской службы. Им вменяется ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц).

«По данным следствия, бывший начальник управления ГО и ЧС администрации города Норильска и четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы города Норильска, получая сведения об опасности схода лавин в период с 31 декабря 2020 года по 8 января 2021 года, не оповестили об этом жителей, в том числе отдыхавших в загородных домах на территории горы Отдельная в районе Талнах», — говорится в сообщении следственного комитета.

8 января 2021 года со склона горы сошла лавина. В результате погибли 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалых ребёнок. Кроме того,14-летний сын погибших был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Пострадали также ещё двое – мужчина и женщина.

Правоохранители также установили, что погибшие незаконно занимали дом на территории базы отдыха. Об этом было известно сотрудникам управления имущества администрации Норильска.

«Зная о незаконном проживании потерпевших в загородном доме, обвиняемые не приняли мер по сносу и вывозу их дома, отразив в проверочных документах заведомо ложные сведения об отсутствии дома пострадавших на территории горы Отдельная», — сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Республики Хакасия.

Уголовное дело направлено прокурору Красноярского края для утверждения обвинительного заключения.