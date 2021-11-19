Открывается прямой рейс Новосибирск-Ижевск

Авиакомпания S7 Airlines объявила об открытии для полётов этого направления с 20 декабря. Билеты на рейсы Новосибирск-Ижевск уже доступны на сайте перевозчика.

Вторая по величине авиакомпания в России с 20 декабря начинает совершать полёты из новосибирского международного аэропорта Толмачёво в столицу Удмуртской Республики. Рейсы на линии Новосибирск-Ижевск будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам.

Направление будут обслуживать ближнемагистральные воздушные суда Embraer 170 в компоновке «только эконом-класс» с пассажировместимостью 78 кресел. Минимальная стоимость билета эконом-класса на одного взрослого пассажира составит 7650 рублей. Билеты на рейс уже доступны на сайте перевозчика.

Авиалайнер S7 Airlines будет вылетать из Новосибирска в 22:30 по местному времени и приземляется в Ижевске в 22:45 по времени столицы Удмуртии. Обратный рейс станет отправляться в 23:35 и прилетать в Новосибирск в 05:35 также с учетом разницы в часовых поясах.

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines сообщает, что новый рейс в Поволжье обеспечит удобные стыковки для авиапутешественников, следующих из Ижевска через Новосибирск в Иркутск, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут и обратно.

Напоминаем читателям, что со 2 ноября арабский авиаперевозчик Flydubai увеличил частоту рейсов на линии Дубай-Новосибирск до двух раз в неделю, а ещё три авиаперевозчика начали выполнять несколько прямых рейсов из Новосибирска в курортные города Египта