Новосибирский государственный университет экономики и управления и Университет «Синергия» заключили партнёрское соглашение

Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов и ректор университета «Синергия» Артем Васильев подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП). Официальное подписание документа состоялось 17 ноября в присутствии президента университета «Синергия» Юрия Рубина.

Федеральная инновационная площадка, действующая на базе «Синергии», реализует проект под названием «Модель инновационной системы непрерывного предпринимательского образования в высших учебных заведениях Российской Федерации». Целью ФИП является проектирование, создание и реализация инновационной системы предпринимательского образования в высших учебных заведениях страны.

Заключение соглашения между «Синергией» и НГУЭУ стало важным шагом, направленным на реализацию Федерального инновационного проекта. В частности, вузы планируют создавать совместные образовательные программы, проводить научные исследования в области предпринимательства, обеспечивать взаимодействие межвузовских студенческих стартапов, внедрять курсы повышения квалификации преподавателей и проводить ежегодный онлайн-турнир «Предпринимательство».

«Нам предстоит объяснить и доказать образовательной среде, что обучение предпринимательству является самодостаточным вектором развития университетского образования в современной России, — заявил Юрий Рубин. — Наша совместная задача — создать такие образовательные продукты, которые были бы полезны не только нашим вузам, но и всей стране. Ведь одним из ключевых способов повышения стратегической конкурентоспособности российской экономики является развитие многоуровневой системы обучения предпринимательству. В настоящее время Россия отстаёт от других стран, где образовательные программы по предпринимательству реализуются с середины ХХ века. Таким образом, нам необходимо создавать конкурентоспособные по мировым меркам программы, которые позволяли бы выпускникам университетов взаимодействовать между собой и возможными зарубежными партнёрами в целях, способствующих укреплению российской экономики».

«Каждый год мы опрашиваем наших абитуриентов о их планируемой траектории профессионального развития и трудоустройства и фиксируем очень высокий интерес к предпринимательству», — сказал ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов. — У молодёжи сформирован стабильный запрос на предпринимательское образование, и вузы должны на этот запрос ответить. В НГУЭУ уделяется этому вопросу большое внимание, в частности, для всех направлений подготовки введён обязательный курс «Основы предпринимательства». Подписание соглашения с Университетом «Синергия» — очередной шаг на пути к созданию полноценных предпринимательских программ и формирования комплекса иных мероприятий по поддержке и развитию предпринимательства».

Ожидается, что к альянсу «Синергии» и НГУЭУ присоединится ещё не менее 10 учебных заведений, заинтересованных в реализации модели инновационной системы непрерывного предпринимательского образования.