Лишь 9% новосибирцев при выборе жилья задумывались о наличии парковочных мест рядом с домом

Строительная компания Брусника опубликовала итоги исследования собственного аналитического центра о том, на какие параметры в первую очередь обращают внимание покупатели при выборе жилья. В исследовании, которое проходило в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте и Кургане, приняли участие около полутора тысяч человек.

Опрос был разделен на несколько этапов. Сначала респондентов просили вспомнить критерии, имевшие принципиальное значение при покупке квартиры. Список спонтанно названных характеристик ожидаемо возглавили местоположение, площадь и цена. За ними с небольшим отставанием идёт инфраструктура. На этот параметр в среднем внимание обращают 51% опрошенных. В Новосибирске этот показатель чуть выше — 54%.

Прочие критерии заметно проигрывают четырем лидерам. Так, планировку вспомнили 32% респондентов, этажность — 31%. Замыкают рейтинг тип застройки и экологичность. На них при выборе квартиры опирался только 1% опрошенных.

На втором этапе исследователи разделили названные покупателями критерии на параметры первого и второго эшелона, описали их (чтобы трактовка была однозначной) и предложили ранжировать по степени важности. В итоге определяющими факторами при выборе квартиры ожидаемо стали стоимость и площадь. Следом за ними идет местоположение (в Екатеринбурге и Новосибирске его ценят больше, чем в других городах) и количество комнат.

По мнению респондентов, наличие рядом с домом школы, детского сада и больницы весомее удобных дорожных развязок: социальную инфраструктуру участники опроса поставили на пятое место, транспортную — на шестое. Наименее значимыми факторами первого эшелона они признали срок сдачи дома.

Среди 12 критериев второго порядка в лидерах оказались планировки, материал стен и благоустройство двора. Парковки занимают лишь десятую строчку в этом рейтинге. Вероятно, на такой результат повлияло активное развитие шеринговых сервисов и велодвижения (по оценкам аналитиков, в 2021-м рынок аренды самокатов в России увеличился в 3 — 3,3 раза, на конец года его объём составит 12 млрд рублей). О смене парадигмы городской мобильности пока говорить рано, однако значимость личного автомобиля, продолжит снижаться.

В ходе исследования более глубоко были проанализированы планировочные решения, которые могут дополнительно повысить привлекательность недвижимости. В лидерах оказались тёплые лоджии и гардеробные. При выборе квартиры внимание на них обращают 65% и 60% опрошенных соответственно. В Новосибирске эти показатели выше: каждый в среднем на 5%.

Остальные характеристики существенно уступают первым двум. Так, высокий потолок (от 3 метров) важен для трети респондентов, наличие мастер-спальни — для 27%. На седьмом по значимости месте оказался отдельный вход. Почти половина опрошенных даже готовы переплатить за него.

В топ-10 планировочных решений вошли террасы на крыше. В сравнении с другими городами, для жителей Новосибирска они представляют большую ценность. Возможно, на популярность этих помещений влияет их площадь. Она позволяет летом разместить здесь обеденную зону, качели, надувной бассейн для детей или обустроить мини-сад, зимой — установить ёлку и лепить снеговиков. Для 15% опрошенных важна терраса на первом этаже. За неё готов переплатить каждый третий респондент.

К числу наименее значимых планировочных решений участники исследования отнесли второй свет (10%), помещение в цоколе (9%), окно в потолке (8%) и французский балкон (7%).