«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере автобизнеса

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.
Среди участников опроса ─ компании, расширившие масштабы своего бизнеса, а также одержавшие победы в общероссийских конкурсах дистрибьюторов автомобильных марок.
- ГК «ФАСТАР» номинирована за запуск в Новосибирске автокомплекса на Большевистской (Renault, LADA, Mitsubishi, UAZ).
- ГК «КЛЮЧАВТО» номинирована за экспансию в Сибири с покупкой омской «Евразии Моторс»
- ГК «АГАТ» номинирована за экспансию в Сибири с покупкой красноярской «ББР Авто»
- ГК «Картель Авто» номинирована за открытие дилерских центров Mitsubishi и Jeep в Кемерове
- «Ай-Би-Эм» номинирована за открытие дилерского центра Skoda в Новокузнецке
- ГК «Атом Авто» номинирована за открытие дилерского центра Skoda в Томске
- ГК «СИАЛАВТО» номинирована за открытие дилерского центра Renault в Абакане
- Компания «БС-Авто» номинирована за открытие дилерского центра Suzuki в Барнауле
- ГК «Первая Автоколонна» номинирована за открытие дилерского центра Geely в Иркутске
- ГК «Сибинпэкс» номинирована за открытие дилерского центра CHERY в Новосибирске и Haval в Кемерове, а также победу в проекте «5 звезд» «Фолькваген Груп РУС»
- ГК «Кузьмиха» номинирована за открытие дилерского центра CHERY в Улан-Удэ
- «Медведь Холдинг» номинирован за победу в тендере по марке BMW в Барнауле и предстоящий выход в Алтайский край
- «БАРС» номинирован за победу в тендере по марке BMW в Тюмени и предстоящий выход в Тюменскую область
- Компания «Альбион-Моторс» номинирована за получение авторитетных наград от «Ягуар Ленд Ровер Россия»
- Компания «Эксперт-НСК» номинирована за получение авторитетных наград от «Ниссан Мотор РУС»
- Компания «СТС-Автомобили» номинирована за получение авторитетных наград от «Мерседес-Бенц РУС»
- ГК «Альт-Парк» номинирована за получение авторитетных наград от «КИА Моторс Россия и СНГ»
- Основанная в Новосибирске сеть Fit Service за запуск в 2021 году более 38 новых станций в России и СНГ
Для участия в голосовании нужна авторизация.
Кто из перечисленных ниже участников автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?
- «БАРС» (Омск) (50%)
- «КЛЮЧАВТО» (Омск, Новосибирск) (50%)
- «СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан) (0%)
- «Сибинпэкс» (Кемерово, Новосибирск) (0%)
- «АГАТ» (Красноярск) (0%)
- «СТС-Автомобили» (Новосибирск) (0%)
- «ФАСТАР» (Новосибирск) (0%)
- «Эксперт-НСК» (Новосибирск) (0%)
- Fit Service (Новосибирск) (0%)
- «Первая Автоколонна» (Иркутск) (0%)
- «Медведь Холдинг» (Красноярск) (0%)
- «Кузьмиха» (Иркутск, Улан-Удэ) (0%)
- «Картель Авто» (Кузбасс) (0%)
- «БС-Авто» (Барнаул) (0%)
- «Атом Авто» (Томск) (0%)
- «Альт-Парк» (Новосибирск) (0%)
- «Альбион Моторс» (Новосибирск, Барнаул) (0%)
- «Ай-Би-Эм» (Кузбасс) (0%)
- Другая компания (в комментариях) (0%)