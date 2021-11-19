«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере автобизнеса

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, расширившие масштабы своего бизнеса, а также одержавшие победы в общероссийских конкурсах дистрибьюторов автомобильных марок.

Для участия в голосовании нужна авторизация . Кто из перечисленных ниже участников автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»? «БАРС» (Омск) (50%)

«КЛЮЧАВТО» (Омск, Новосибирск) (50%)

«СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан) (0%)

«Сибинпэкс» (Кемерово, Новосибирск) (0%)

«АГАТ» (Красноярск) (0%)

«СТС-Автомобили» (Новосибирск) (0%)

«ФАСТАР» (Новосибирск) (0%)

«Эксперт-НСК» (Новосибирск) (0%)

Fit Service (Новосибирск) (0%)

«Первая Автоколонна» (Иркутск) (0%)

«Медведь Холдинг» (Красноярск) (0%)

«Кузьмиха» (Иркутск, Улан-Удэ) (0%)

«Картель Авто» (Кузбасс) (0%)

«БС-Авто» (Барнаул) (0%)

«Атом Авто» (Томск) (0%)

«Альт-Парк» (Новосибирск) (0%)

«Альбион Моторс» (Новосибирск, Барнаул) (0%)

«Ай-Би-Эм» (Кузбасс) (0%)

Другая компания (в комментариях) (0%)