«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере автобизнеса

Александр Резников
 
Компания года в сфере авто

Редакция «Континента Сибирь» подводит итоги уходящего года в различных сферах экономики. Мы предлагаем вам проголосовать за компанию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Среди участников опроса ─ компании, расширившие масштабы своего бизнеса, а также одержавшие победы в общероссийских конкурсах дистрибьюторов автомобильных марок.

Для участия в голосовании нужна авторизация.

Кто из перечисленных ниже участников автомобильного рынка, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года»?

  • «БАРС» (Омск) (50%)
  • «КЛЮЧАВТО» (Омск, Новосибирск) (50%)
  • «СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан) (0%)
  • «Сибинпэкс» (Кемерово, Новосибирск) (0%)
  • «АГАТ» (Красноярск) (0%)
  • «СТС-Автомобили» (Новосибирск) (0%)
  • «ФАСТАР» (Новосибирск) (0%)
  • «Эксперт-НСК» (Новосибирск) (0%)
  • Fit Service (Новосибирск) (0%)
  • «Первая Автоколонна» (Иркутск) (0%)
  • «Медведь Холдинг» (Красноярск) (0%)
  • «Кузьмиха» (Иркутск, Улан-Удэ) (0%)
  • «Картель Авто» (Кузбасс) (0%)
  • «БС-Авто» (Барнаул) (0%)
  • «Атом Авто» (Томск) (0%)
  • «Альт-Парк» (Новосибирск) (0%)
  • «Альбион Моторс» (Новосибирск, Барнаул) (0%)
  • «Ай-Би-Эм» (Кузбасс) (0%)
  • Другая компания (в комментариях) (0%)
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